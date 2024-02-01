НХЛ объявила трех лучших хоккеистов января

Второй звездой января признан голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, на его счету девять побед в девяти проведенных матчах, также он стал 10-м вратарем в истории НХЛ, одержавшим 12 побед подряд (с учетом декабрьских игр), в среднем за матч он пропускал 1,33 гола, отражая 95,3% бросков по своим воротам.