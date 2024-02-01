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22:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НХЛ объявила трех лучших хоккеистов января

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона признали первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Эдмонтон
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Источник: Reuters

Маккиннон в 12 проведенных матчах месяца набрал 26 очков (12 шайб + 14 передач).

Второй звездой января признан голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, на его счету девять побед в девяти проведенных матчах, также он стал 10-м вратарем в истории НХЛ, одержавшим 12 побед подряд (с учетом декабрьских игр), в среднем за матч он пропускал 1,33 гола, отражая 95,3% бросков по своим воротам.

Третьей звездой января объявлен нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, набравший 21 (14+7) очко в 13 матчах.

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, признанный ранее первой звездой последней недели января в регулярном чемпионате НХЛ, не попал в список трех лучших игроков лиги по итогам месяца. Кучеров в январе провел за «Тампу» 12 матчей, в которых набрал 23 (6+17) очка. Россиянин возглавляет список бомбардиров НХЛ с 85 (32+53) очками.

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