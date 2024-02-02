Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» освободил Маклеллана от должности главного тренера
В 17 последних матчах команда потерпела 14 поражений.
В 17 последних матчах команда потерпела 14 поражений.
ТАСС, 2 февраля. Тодд Маклеллан освобожден от должности главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера команды до конца сезона назначен Джим Хиллер.
В 17 последних матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» потерпел 14 поражений. Калифорнийская команда набрала 56 очков в 48 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.
В составе «Лос-Анджелеса» выступает российский защитник Владислав Гавриков. В декабре в московский «Спартак» из системы клуба на правах аренды перешел нападающий Михаил Мальцев. В текущем сезоне НХЛ он не провел ни одной встречи.
Маклеллану 56 лет, он возглавлял «Лос-Анджелес» с 2019 года. В НХЛ ранее он был главным тренером «Эдмонтона» и «Сан-Хосе». В 2015 году привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.