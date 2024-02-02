Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
Динамо М
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь РС
Адмирал
34
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
СКА
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
Автомобилист
30
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Мн
42
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Локомотив
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Б
43
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
1.02
Анахайм
Сан-Хосе
ОТ
32
1.02
Нэшвилл
Лос-Анджелес
24
1.02
Детройт
Оттава
ОТ
23
31.01
Сан-Хосе
Сиэтл
20
31.01
Сент-Луис
Коламбус
01
30.01
Оттава
Нэшвилл
ОТ
43
29.01
Сиэтл
Коламбус
42
28.01
Сент-Луис
Лос-Анджелес
ОТ
43
Хоккей. НХЛ. Все результаты
20:14 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» освободил Маклеллана от должности главного тренера

В 17 последних матчах команда потерпела 14 поражений.

Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

ТАСС, 2 февраля. Тодд Маклеллан освобожден от должности главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера команды до конца сезона назначен Джим Хиллер.

В 17 последних матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» потерпел 14 поражений. Калифорнийская команда набрала 56 очков в 48 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

В составе «Лос-Анджелеса» выступает российский защитник Владислав Гавриков. В декабре в московский «Спартак» из системы клуба на правах аренды перешел нападающий Михаил Мальцев. В текущем сезоне НХЛ он не провел ни одной встречи.

Маклеллану 56 лет, он возглавлял «Лос-Анджелес» с 2019 года. В НХЛ ранее он был главным тренером «Эдмонтона» и «Сан-Хосе». В 2015 году привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.

Читайте также
Нэшвилл
2:4
0:1, 0:1, 2:2
Лос-Анджелес
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь