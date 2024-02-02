Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» освободил Маклеллана от должности главного тренера

ТАСС, 2 февраля. Тодд Маклеллан освобожден от должности главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера команды до конца сезона назначен Джим Хиллер.

В 17 последних матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» потерпел 14 поражений. Калифорнийская команда набрала 56 очков в 48 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

В составе «Лос-Анджелеса» выступает российский защитник Владислав Гавриков. В декабре в московский «Спартак» из системы клуба на правах аренды перешел нападающий Михаил Мальцев. В текущем сезоне НХЛ он не провел ни одной встречи.