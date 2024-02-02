НХЛ согласовала с IIHF условия участия своих игроков в Олимпиадах 2026 и 2030 годов

ТАСС, 2 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ), профсоюз игроков лиги (NHLPA) и Международная федерация хоккея (IIHF) согласовали основные принципы, касающиеся участия игроков на двух ближайших зимних Олимпиадах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

«НХЛ, NHLPA и IIHF определили и согласовали основные принципы, касающиеся участия игроков. Детали будут окончательно согласованы в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении.

«Игроки НХЛ гордятся тем, что представляют свои страны. Мы рады, что сегодня, после интенсивных совместных усилий с профсоюзом игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея, мы можем официально объявить, что игроки НХЛ примут участие в олимпийских хоккейных турнирах 2026 и 2030 годов», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год. На время проведения Олимпиад сезон НХЛ приостанавливался с согласования лиги, владельцев клубов и профсоюза игроков. Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане прошли без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет (МОК), IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира.