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22:51 (мск), источник: ТАСС

НХЛ объявила о проведении международного турнира в 2025 году без участия сборной России

В турнире выступят команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Россия
США
Канада
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Источник: AFP 2023

ТАСС, 2 февраля. Международный турнир, организованный Национальной хоккейной лигой (НХЛ), пройдет в феврале 2025 года без участия сборной России. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В соревнованиях примут участие команды Канады, США, Финляндии и Швеции. Турнир пройдет с 12 по 20 февраля. Игры примут по одному городу США и Канады.

На предварительном этапе команды проведут круговой турнир, две лучшие сборные сыграют в финале. Встречи пройдут по правилам НХЛ, но по системе начисления очков Международной федерации хоккея (IIHF). За победу в основное время команда получит 3 очка, в овертайме или серии буллитов — 2 очка, за поражение за пределами основного времени — 1 очко, в основное время — 0 очков.

Овертаймы на предварительном этапе будут проводиться в формате «три на три» в течение 10 минут или до первой заброшенной шайбы. В финальном матче исключена серия буллитов. Команды будут играть овертаймы по 20 минут в полных составах до первой заброшенной шайбы.

24 августа 2022 года пресс-служба НХЛ сообщила, что руководство лиги и профсоюз игроков лиги добились прогресса в переговорах по проведению Кубка мира в 2024 году. Позднее пресс-служба лиги сообщила, что турнир не состоится в 2024 году и, возможно, будет организован в 2025 году. 11 ноября 2022 года заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал ТАСС, что в НХЛ надеются на участие российских игроков в Кубке мира.

Последний Кубок мира по хоккею прошел в 2016 году. победителем стала сборная Канады. В 2022 году Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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