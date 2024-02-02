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2 февраля, источник: Чемпионат.com

«Сейчас не лучшее время для сборной России». Билл Дэйли — о Турнире четырёх наций

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался об отсутствии сборной России в Турнире четырёх наций.

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«Сейчас не лучшее время для сборной России». Билл Дэйли — о Турнире четырёх наций | Источник: Чемпионат.com

«Мы по-прежнему поддерживаем российских игроков в лиге и не имеем к ним никаких геополитических претензий. Однако, сейчас не лучшее время для включения в турнир России как отдельной команды», — приводит слова Дэйли Sportsnet.

Напомним, сегодня НХЛ объявила о Турнире четырёх наций, в рамках которого пройдут международные матчи между игроками НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США. Турнир пройдёт в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки — в Канаде и США. Две команды с лучшими результатами турнира пройдут в финал, состоящий из одной игры.

Сборная России участия в новом турнире не примет.

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