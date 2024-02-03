Капризов хотел бы сыграть за сборную России на Олимпиаде
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпийских играх.
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпийских играх.
«Конечно, хотел бы сыграть за сборную России на Олимпиаде. Как и любой российский хоккеист в НХЛ и как любой хоккеист, играющий в России.
Безусловно, был бы рад представлять национальную сборную», — передает слова Капризова CBC.
Ранее стало известно, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие на Олимпиаде в 2026 и 2030 годах.