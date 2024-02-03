Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
2.02
Витязь
Локомотив
02
Хоккей. КХЛ
2.02
Спартак
Автомобилист
30
Хоккей. КХЛ
2.02
ЦСКА
СКА
12
Хоккей. КХЛ
2.02
Куньлунь РС
Адмирал
35
Хоккей. КХЛ
2.02
Торпедо
Динамо М
ОТ
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
1.02
Анахайм
Сан-Хосе
ОТ
32
1.02
Нэшвилл
Лос-Анджелес
24
1.02
Детройт
Оттава
ОТ
23
31.01
Сан-Хосе
Сиэтл
20
31.01
Сент-Луис
Коламбус
01
30.01
Оттава
Нэшвилл
ОТ
43
29.01
Сиэтл
Коламбус
42
28.01
Сент-Луис
Лос-Анджелес
ОТ
43
Хоккей. НХЛ. Все результаты
13:46 (мск), источник: Sport24

Капризов хотел бы сыграть за сборную России на Олимпиаде

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпийских играх.

Миннесота
РоссияНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

«Конечно, хотел бы сыграть за сборную России на Олимпиаде. Как и любой российский хоккеист в НХЛ и как любой хоккеист, играющий в России.

Безусловно, был бы рад представлять национальную сборную», — передает слова Капризова CBC.

Ранее стало известно, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие на Олимпиаде в 2026 и 2030 годах.

 23-летняя русская фигуристка призналась, что ей нравится 54-летний американец: «Мужчина мечты. Мой типаж. Идеал»
Сбежавшему из России Милохину напакостили в Дубае: «Человеку, который это сделал, повезло, что я не вызвал полицию»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь