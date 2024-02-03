Макдэвид выиграл мастер-шоу звездного уик-энда НХЛ. Кучеров показал худший результат

ТАСС, 3 февраля. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал победителем по итогам конкурсов на мастер-шоу в рамках звездного уик-энда Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мероприятие проходит в Торонто (Канада).

Канадец сумел выиграть конкурсы на скорость, победив в четвертый раз в карьере, на умение владеть клюшкой и на точность броска. Натан Маккиннон из «Колорадо» победил в конкурсе на точный бросок с ходу, а его одноклубник Кэйл Макар — в конкурсе на самый мощный бросок. Элиас Петтерссон из «Ванкувера» выиграл конкурс, связанный с точностью передач.

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Победитель мастер-шоу, в отличие от предыдущих мероприятий, определялся по итогам всех конкурсов. Благодаря набранным баллам Макдэвид в числе восьми участников по итогам шести конкурсов вышел в следующий раунд (конкурс «один на один»), а в финале («полоса препятствий») стал победителем, выиграв $1 млн.

Среди вратарей в конкурсе «один на один» лучшим оказался российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев, который отразил наибольшее количество бросков и выиграл $100 тыс. Худшим по итогам мастер-шоу стал Никита Кучеров из «Тампы», который набрал 0,5 балла только в конкурсе на лучший бросок с ходу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240390&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент Кучеров является лучшим бомбардиром сезона в НХЛ, российский нападающий в 49 играх регулярного чемпионата набрал 85 очков, забросив 32 шайбы и отдав 53 голевые передачи. В бомбардирской гонке Кучеров на 1 очко опережает Маккиннона, который в 49 играх забросил 31 шайбу и отдал 53 голевых паса.