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11:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российского хоккеиста освистали на Матче звезд НХЛ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Зрители освистали российского нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова во время выступления на мастер-шоу в рамках Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Мастер-шоу состоялось в субботу в Торонто, Кучеров занял 12-е место. Зрителям не понравилось отношение спортсмена к мероприятию. В конкурсе на владение шайбой он неспешно объезжал препятствия, показав результат 44,178 секунды при 30 секунд и меньше у соперников. В конкурсе на точность передач он также не стал прикладывать усилий, показав худший результат, после чего был освистан.

Во время загрузки произошла ошибка.

Суммарно россиянин набрал 0,5 балла. С 25 баллами победителем стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, заработавший 1 миллион долларов.

В воскресенье состоится Матч звезд НХЛ. После драфта составов, где Кучеров был выбран под первым номером, капитан его команды Куинн Хьюз назвал россиянина лучшим хоккеистом в мире на данный момент.

В текущем сезоне Кучеров принял участие в 49 матчах в регулярном чемпионате и набрал 85 (32 гола + 53 результативные передачи) очков. Он является лучшим бомбардиром лиги.

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