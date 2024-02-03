Российского хоккеиста освистали на Матче звезд НХЛ

Мастер-шоу состоялось в субботу в Торонто, Кучеров занял 12-е место. Зрителям не понравилось отношение спортсмена к мероприятию. В конкурсе на владение шайбой он неспешно объезжал препятствия, показав результат 44,178 секунды при 30 секунд и меньше у соперников. В конкурсе на точность передач он также не стал прикладывать усилий, показав худший результат, после чего был освистан.
Суммарно россиянин набрал 0,5 балла. С 25 баллами победителем стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, заработавший 1 миллион долларов.
В воскресенье состоится Матч звезд НХЛ. После драфта составов, где Кучеров был выбран под первым номером, капитан его команды Куинн Хьюз назвал россиянина лучшим хоккеистом в мире на данный момент.
В текущем сезоне Кучеров принял участие в 49 матчах в регулярном чемпионате и набрал 85 (32 гола + 53 результативные передачи) очков. Он является лучшим бомбардиром лиги.