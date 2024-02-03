Российского хоккеиста освистали на Матче звезд НХЛ

Мастер-шоу состоялось в субботу в Торонто, Кучеров занял 12-е место. Зрителям не понравилось отношение спортсмена к мероприятию. В конкурсе на владение шайбой он неспешно объезжал препятствия, показав результат 44,178 секунды при 30 секунд и меньше у соперников. В конкурсе на точность передач он также не стал прикладывать усилий, показав худший результат, после чего был освистан.