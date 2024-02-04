Кучеров забил! Русский форвард решил больше не злить канадцев на Матче звезд, но его все равно освистали

Поведение Никиты Кучерова во время конкурсов Superskills вызвало большой резонанс в Северной Америке. Напомним, что россиянин во время конкурсов все выполнял с большой неохотой, не особо целился по воротам, просто направляя шайбу в нужную сторону, а уже в середине конкурсов просто бросил играть. Болельщики в Торонто, заплатившие немалые деньги за билеты, были недовольны таким вариантом развития событий, начали требовать от Кучерова больше усилий, а в ответ получили дружеские махания рукой и короткую фразу в интервью.

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«Сидишь тут три часа, а потом тебе говорят, что нужно встать и начать делать дриблинг. Это сложно», — сказал Никита.

Многие, кстати, поддержали его, отметив, что россиянин отнесся к Матчу звезд именно так, как это событие того заслуживает.

«Чувак, когда тебя освистывают за то, что ты не попытался принять участие в шуточном мероприятии, где нет никакого смысла, то его стоит уважать», — отметил Шон Макиндоу из The Athletic.

В самом Всезвездном турнире Кучеров уже не «шланговал», а действовал так же как и все. Турнир был классическим для Матча звезд последних лет: два полуфинала и финал, матчи были в формате три на три и длились два периода по 10 минут. Но было и одно существенное отличие от прошлых лет: оба полуфинала пришлось завершать сериями буллитов, поскольку основное время завершилось вничью.

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В первом полуфинале команда Коннора Макдэвида одолела команду Натана Маккиннона со счетом 4:3 Б. Маккиннон и компания на протяжении всего матча вели, но на последней минуте основного времени пропустили две шайбы, а в серии штрафных бросков Георгиев и компания оказались лучше, чем банда Сергея Бобровского.

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Во втором полуфинале в команде Хьюза вышел Кучеров, к которому было повышенное внимание. Россиянин тут же всех успокоил, забив уже на второй минуте матча.

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Правда, от свиста это Кучерова не спасло, равно как и от вылета в полуфинале, поскольку команда Никиты упустила преимущество, а в серии штрафных бросков никто из команды Хьюза не смог переиграть Игоря Шестеркина.

«Знаете, мне понравилось. Меня освистали? Ну я же здесь для того, чтобы повеселиться. Уверен, что болельщики тоже оценили. Было здорово находиться среди лучших игроков и участвовать вместе с ними, — сказал Никита, и до конца не осталось понятным, троллил он этими словами публику, или нет. — Шестеркин вытащил мой буллит? Ну он должен был пропустить. Но он чертовски хороший вратарь, забить ему сложно».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240397&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финал между мистером МакДи и российским голкипером из «Рейнджерс» завершился в пользу последнего. В финальной игре Макдэвид не забил, а главным героем стал местный любимец Остон Мэттьюс, оформивший голевой дубль.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RWaPk385k14" title="Sergei Bobrovsky Robs Mitch Marner In All-Star Final, But Still Gets Some Love" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы очень хотели выиграть. Все были на одной волне. Каждый пытался приложить усилия и добиться результата», — сказал Мэттьюс, ставший MVP.

В целом, сам турнир из Всезвездных матчей оказался более приятным, чем конкурсы. Несмотря на всю шутейность мероприятия, команды показали хотя бы подобие борьбы и спортивного сопротивления друг другу. Мы не увидели двузначных счетов и выходов втроем на пустые ворота, хотя вопрос о необходимости подобных увеселений это все равно не сняло. Ну и самым актуальным остается вопрос о том, как перерыв на Матч звезд повлияет на его участников, и не окажутся ли правы те, кто с радостью не поехал развлекать публику в Торонто (как, например, Александр Овечкин).