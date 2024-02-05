«Он покинет НХЛ без рекорда, только получив лопатой по лицу». Америка верит в Овечкина

Что в Северной Америке думают о шансах Александра Овечкина побить рекорд Гретцки, у россиянина всего 9 голов в сезоне | Источник: AP 2023

Александр Овечкин до ухода на перерыв в чемпионате НХЛ успел прервать свою восьмиматчевую сухую серию, забросив девятую шайбу в сезоне, но для человека, которого весь мир знает как лучшего снайпера в истории хоккея, это всё равно очень мало.

В Северной Америке переживают и ведут оживлённые обсуждения — а не сорвётся ли Великая погоня Овечкина за рекордом Гретцки? Но, несмотря на удручающую статистику этого сезона, всеобщая вера в Овечкина слишком велика.

Sportsnet выпустил ролик, в котором приводит следующую статистику: у Алекса Овечкина всего девять голов в 44 матчах этого сезона — он идёт в худшем темпе за карьеру — 0,2 гола в среднем за игру, в то время как в среднем за карьеру его показатель равен 0,6 гола за игру. Можно подумать, что у него просто нет голевых моментов, но, если погрузиться в аналитику, статистика показывает, что моменты по-прежнему есть и их много.

Согласно Natural Stat Trick, за предыдущие три сезона его индивидуальный показатель xGF60 (ожидаемые голы за 60 минут на льду) составлял 1,33. А в этом году — 1,15, то есть всего чуточку меньше. А процент реализации — худший в карьере, всего 6% в этом сезоне (средний показатель за карьеру — 12,8%). Если его темп не изменится, Овечкин побьёт рекорд в 2028-м, когда ему будет уже 42 года. Для этого ему придётся провести ещё 313 матчей в НХЛ.

«Он покинет НХЛ без рекорда, только если заехать ему лопатой и вышвырнуть силой»

И мнения авторитетных журналистов — Фрэнка Серавалли из Daily Faceoff и Эмили Каплан и ESPN.

Серавалли: «Когда смотришь на Овечкина в этом сезоне, заметно, что он стал сильно медленнее. В этом сезоне он всего шесть раз увеличивал скорость до 32 км/ч и более, в то время как средний показатель нападающих в лиге — 48 раз. То есть это не просто заметно глазу, данные это подтверждают. А когда не можешь открыться и вырваться на нужную позицию, тяжело создавать для себя пространство и получать хорошие моменты».

Каплан: «Большинство не идёт, а это важный аспект его результативности. Мы знаем, что “офис” Овечкина всю карьеру был его визитной карточкой. Спенсер Карбери признаёт, что большинство “Кэпиталз” немного выдохлось».

Серавалли: «Думаю, многие смотрят на его процент реализации в этом году и говорят, что он обязательно станет выше. Ведь это, возможно, величайший снайпер всех времён. Но я в этом не так уверен, если только он круто не изменит свою игру или “Вашингтон” круто не изменит его использование на льду. Не знаю, изменится ли его результативность в этом сезоне».

Каплан: «Овечкин столько лет отыграл вместе с Бекстрёмом. С Овечкиным может быть непросто играть, но Бекстрём всю карьеру был элитным распасовщиком. На Овечкина точно влияет то, что приходится выходить с новыми партнёрами в звене и в бригаде большинства».

Серавалли: «Я думал, что в этом что-то может быть, но посмотрел статистику. В прошлом году Овечкин забил 42 гола, но Ник Бекстрём только в одном из этих голов выступил первым ассистентом. Не думаю, что результативность Овечкина обвалилась из-за потери Бекстрёма».

Каплан: «Думаю, он всё равно побьёт рекорд. Это займёт больше времени, чем все думали, но это очень важно для франшизы. Он уже столько сделал для “Вашингтона”, настолько поднял его ценность. Уверена, что владелец “Вашингтона” Тед Леонсис твёрдо настроен на то, чтобы Овечкин побил рекорд».

Серавалли: «Думаю, Овечкин покинет НХЛ без рекорда, только если заехать ему лопатой по лицу и силой вышвырнуть из НХЛ. И то он будет отбиваться что есть мочи. Он уже так близко, основной объём работы уже выполнен, рекорд уже практически можно пощупать. Совершенно исключено, что Овечкин не станет величайшим снайпером всех времён».

«Овечкин перестроит свою игру и побьёт рекорд Гретцки»

Со своими коллегами согласен и аналитик TSN Крэйг Баттон. Месяц назад он выразил уверенность, что Овечкину просто необходимо время перестроиться под новую реальность и возраст, после чего он начнёт забивать если не как раньше, то, по крайней мере, снова много. Своё мнение он подкрепляет примерами других известных хоккейных долгожителей — Игинлы и Селянне.

"Я до сих пор на 100% уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Потому что я не основываюсь только на краткосрочном анализе. Ну, а что вы хотите от меня услышать? Я уже говорил, что уверен на 100%.

Думаете, я сброшу со счетов всё, чего он добился в своей карьере с того момента, как появился в НХЛ? Ни за что! Это, пожалуй, лучший снайпер, которого мы когда-либо видели. Да, сейчас он переживает далеко не лучшие времена, ему очень тяжело. Он выглядит медленным, есть ощущение, что он уже катается не на тех скоростях, что раньше, что в нём уже нет прежнего напора и энергии. Это ничего. Значит, теперь Александру Овечкину надо понять, на каком этапе карьеры он находится. Мы будем слышать, что он стареет и начинает угасать, но пока я не увижу доказательств более длительного спада, останусь на 100% уверенным в том, что он побьёт рекорд.

Как и многим игрокам, ему надо перестроить свою игру, именно этим он сейчас и занимается. Перестраивает игру под партнёров, под свой возраст и физические кондиции. Думаю, ему надо изменить процесс подготовки. Зачем что-то менять, если ты Александр Овечкин и столько всего добился? Но теперь он поставлен перед этим фактом. Думаю, ему надо изменить процесс подготовки, чтобы вернуть энергию и напор в движении.

Я уже видел такое на примере Джерома Игинлы, который сбросил вес, чтобы стать быстрее. Теэму Селянне в локаут-2004/2005 занимался восстановлением. У него были травмы, он поправил здоровье. Когда он играл в «Колорадо», мы уже все думали, что Теэму — всё. Но он вернулся и ещё несколько лет был крайне результативным игроком. Думаю, Овечкину на этом этапе карьеры надо изменить подход к тренировкам и подготовке. Такова реальность. И я верю, что Овечкин способен это сделать и сделает. Точно так же, как я на 100% уверен, что он побьёт рекорд Гретцки. Может, это займёт чуть больше времени, но он его побьёт".