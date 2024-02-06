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00:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Полиция Лондона (штат Онтарио) предъявила канадским хоккеистам обвинения в сексуальном насилии после победы на молодежном чемпионате мира 2018 года, сообщает пресс-служба НХЛ.

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Обвиняемыми по делу проходят форвард Майкл Маклеод («Нью-Джерси»), нападающий Диллон Дюбе («Калгари»), защитник Кэл Фут («Нью-Джерси»), форвард Алекс Форментон («Амбри-Пиотте», Швейцария) и вратарь Картер Харт («Филадельфия»).

В полиции сообщили, что Маклеоду предъявлено обвинение по двум пунктам — о сексуальном насилии и пособничестве. Остальные игроки будут проходить лишь по факту изнасилования.

Отмечается, что по статье об изнасиловании группой лиц им грозит до 25 лет заключения.

Во время благотворительного турнира по гольфу, посвященного победе канадцев, пять хоккеистов совершили действия сексуального характера по отношению к неназванной девушке 20-летнего возраста, предварительно напоив ее алкоголем. Девушка решилась сообщить об изнасиловании в 2022 году, когда заявила в полицию, а затем она подала иск на общую сумму 3,5 миллиона долларов.

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