Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

В полиции сообщили, что Маклеоду предъявлено обвинение по двум пунктам — о сексуальном насилии и пособничестве. Остальные игроки будут проходить лишь по факту изнасилования.

Отмечается, что по статье об изнасиловании группой лиц им грозит до 25 лет заключения.

Во время благотворительного турнира по гольфу, посвященного победе канадцев, пять хоккеистов совершили действия сексуального характера по отношению к неназванной девушке 20-летнего возраста, предварительно напоив ее алкоголем. Девушка решилась сообщить об изнасиловании в 2022 году, когда заявила в полицию, а затем она подала иск на общую сумму 3,5 миллиона долларов.