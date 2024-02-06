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00:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» сорвали «день российских вратарей» в НХЛ, заявив на игру Куика

Этой ночью в НХЛ мог состояться «день российских вратарей», когда в каждом из матчей ворота своих команд защищали бы только российские голкиперы.

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«Рейнджерс» сорвали «день российских вратарей» в НХЛ, заявив на игру Куика | Источник: nhl.com

На предстоящий игровой день запланированы две встречи — «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Торонто Мэйпл Лифс», а «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Эвеланш». В первой игре состоится российское противостояние вратарей — ворота «островитян» будет защищать Илья Сорокин, а гостей — Илья Самсонов. Во второй встрече «лавины» заявили стартовым голкипером Александра Георгиева, а вот «синерубашечники» — американского 38-летнего ветерана Джонатана Куика, а не Игоря Шестёркина.

Напомним, в НХЛ состоялась пауза в период с 1 по 6 февраля, во время которой состоялся Матч всех звёзд НХЛ — 2024 в Торонто (Канада).

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