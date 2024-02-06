Новая эпидемия в НХЛ? Друг Овечкина временно покинул «Вашингтон»

Минувшие выходные дали возможность сделать передышку всем, кто следит за Национальной хоккейной лигой. В Торонто прошел звездный уикенд, который запомнился победой команды Остона Мэттьюса с Джастином Бибером и Игорем Шестеркиным, а также троллингом в исполнении Никиты Кучерова в адрес канадских фанатов. В этот период участники Матча звезд смогли вдоволь порезвиться, а остальные игроки — отдохнуть и нормально восстановиться перед ключевой частью сезона.

Однако возобновление чемпионата вышло печальным. В первый же день новой игровой недели НХЛ выступила с грустными новостями — Евгений Кузнецов временно покинул расположение «Вашингтон Кэпиталз». Тревожные вести поступили из стана «столичных» еще после утренней тренировки команды, которую российский нападающий пропустил. Как утверждал главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери, «по личным причинам». Ближе к вечеру лига совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) объявила о том, что Кузнецов пройдет программу помощи игрокам лиги. На период лечения он не будет доступен для выступления за «Вашингтон».

С какими именно проблемами столкнулся российский форвард, не сообщается. Сама программа была запущена НХЛ в 1996 году, ее цель заключается в помощи игрокам справиться с проблемами психического здоровья или зависимостью (алкогольной или наркотической). Период прохождения этой программы является неограниченным: хоккеисты возвращаются в расположение своих команд, когда считают, что полностью восстановились и прошли лечение. Важным элементом этой программы остается конфиденциальность — информация о здоровье игроков остается строго приватной. Правда, это не защищает их от распространения слухов в СМИ.

Кузнецов по ходу текущего чемпионата выступает не лучшим образом. В 43 матчах он набрал 17 очков (6 голов и 11 передач), его показатель полезности — «минус 11». Нынешний сезон по статистике — один из худших в карьере россиянина в НХЛ. Сам Евгений на протяжении всей «регулярки» нередко подвергается критике со стороны североамериканских СМИ. Недовольство игроком выражал и Карбери. В один момент главный тренер «Вашингтона» даже перевел Кузю в запас. Наставник «Кэпс» объяснял свое решение дать россиянину возможность «ментально перезагрузиться». Позднее Кузнецов признал, что ему это было необходимо.

Тем не менее сегодняшняя новость шокировала. Ведь еще во время перерыва на Матч звезд Кузнецов, казалось, пребывал в хорошем настроении. Россиянин даже встретился со своим бывшим одноклубником Дмитрием Орловым, а их совместные фото и видео никак не намекали на какие-либо проблемы у Евгения с психическим здоровьем или с чем-то еще.

Нынешний сезон НХЛ в принципе стал неожиданно богат на случаи, когда игрокам лиги приходилось прибегать к программе помощи от NHLPA. Это уже становится своего рода эпидемией.

Ранее это коснулось 25-летнего канадского защитника «Колорадо Эвеланш» Самуэля Жирара, решившегося пройти курс лечения от депрессии и тревожности, которые привели его к злоупотреблению алкоголем. Позднее к программе присоединился его одноклубник Валерий Ничушкин. Российский форвард «Эвеланш» проводил свой лучший сезон в карьере в НХЛ, но в середине января временно покинул расположение клуба. Как утверждает «СЭ», это не связано с алкоголем или наркотическими средствами. Также прямо сейчас программу помощи игрокам НХЛ проходит финский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне, пожелавший «уделить внимание своему психическому здоровью и благополучию». Примечательно, что еще в конце прошлого года именно с именем Лайне связывали Кузнецова как участника потенциального обмена между «Вашингтоном» и «Коламбусом».

Что касается Кузнецова, то несколько лет назад он уже проходил подобную программу. В 2019-м его допинг-проба дала положительный результат на наличие в организме следов кокаина, из-за чего Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Евгения на четыре года. НХЛ же, свободная от правил IIHF, ограничилась отстранением форварда «Кэпиалз» на три игры. Сам Кузя добровольно прошел образовательную и консультационную программу от НХЛ и NHLPA.

Остается надеяться, что звездный российский форвард решит свои проблемы, восстановится и в ближайшее время вернется в строй, а вместе с этим — на свой былой уровень.