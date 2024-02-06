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08:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Нереальный Панарин! Забил шедевр русскому вратарю и спас «Рейнджерс» в тяжёлом матче

В овертайме «синерубашечники» дожали «Колорадо».

Рейнджерс
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Источник: Reuters

Сегодня в Нью-Йорке, на «Мэдисон Сквер Гарден», состоялась встреча лидеров Столичного и Центрального дивизиона. Игра могла ознаменоваться и дуэлью Георгиева и Шестёркина, но главный тренер хозяев дал отдохнуть своему основному вратарю после звёздного уик-энда.

Встреча началась с двух последовательных удалений у «Рейнджерс», но убийственная спецбригада «Колорадо» во главе с Натаном Маккинноном большинство не реализовало, более того, были ближе к тому, чтобы пропустить, но Крис Крайдер не реализовал свой шанс. Далее произошёл любопытный момент: защитник «Эвеланш» Джош Мэнсон сделал подножку своему партнёру по команде, а наказали судьи Алекси Лафреньера, который катился рядом. Период шёл к логическому завершению, но Натан Маккиннон нарушил спокойствие, совершив сольный проход и застав врасплох Куика.

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Второй период был не богат на события от слова совсем: команды почти всё время проводили в точках, откуда шайбы забрасываются по большим праздникам, лишь изредка создавая хоть какие-то моменты. Главное событие второго отрезка — повреждение Микко Рантанена, которому разбили нос и подбородок после попадания шайбы в лицо.

Третий период «Рейнджерс» начали в разы активнее, чем предыдущие два, проводя хорошие позиционные атаки. Артемий Панарин начал играть сразу в двух сочетаниях, помимо своего, заменив Блейка Уилера в звене с Крайдером и Зибанеджадом. И ставка на коркинского джокера сыграла: Панарин подхватил шайбу за воротами, вылез на синюю линию, попутно отклеившись от Кейла Макара, и бросил именно в тот момент, когда Георгиев ничего не видел.

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Эта шайба стала для Артемия 31-й в сезоне, до повторения личного рекорда осталась лишь одна шайба.

Команды ушли в овертайм, где хозяева, воодушевлённые нью-йоркской толпой, дожали гостей: Джонатан Куик начал атаку «Рейнджерс», Зибанеджад и Лафреньер заехали в зону через пас, после чего Алекси крутанул Рантанена и метко бросил в дальний угол.

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Таким образом, «Колорадо» прервал серию из трёх побед, а «Рейнджерс» одержали вторую кряду. Натан Маккиннон набрал только одно очко, что не позволило ему вырваться в бомбардирской гонке вперёд: теперь у них с Кучеровым по 85 очков.

Автор: Максим Макаров

Рейнджерс
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Колорадо
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