Овечкин вновь огорчил Канаду. Но это не спасло «Вашингтон» от провала

Национальная хоккейная лига позаботилась о многом, чтобы привлечь как можно больше внимания к очередному Матчу звезд. Мероприятие прошло в минувшие выходные в Торонто, где проживают, пожалуй, одни из самых безбашенных хоккейных болельщиков мира, для участия в нем были приглашены различные селебрити, самый известный из которых — популярных артист и певец Джастин Бибер. Заморочилась НХЛ и по поводу конкурсов мастерства: для увеличения их ценности и привлекательности лига консультировалась с лучшим хоккеистом мира Коннором Макдэвидом. Символично, что именно канадец в этих конкурсах и победил.

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Однако сам по себе звездный уикенд какого-то вау-эффекта не возымел. В этом мероприятие точно уступило прошлогоднему Матчу звезд НХЛ, где главной персоной стал Александр Овечкин, исполнивший уже легендарный буллит совместно с Сидни Кросби и своим сыном Сергеем. От поездки в Торонто же российский снайпер отказался. И это решение оправданно: 38-летнему лидеру «Вашингтона» был явно необходим отдых и возможность перезагрузиться на фоне неудачного сезона.

Веселью в крупнейшем городе Канады Ови предпочел жаркое солнце Арабских Эмиратов и время вместе со своей семьей. Правда, выбор Александра поняли далеко не все. Болельщики «Вашингтона» вполне справедливо задались вопросом, почему их кумир отправился в далекий Дубай, а не, например, в Майами. Все-таки долгие перелеты из одного континента в другой и смена часовых поясов в короткие сроки не несут много пользы. На это обращал внимание, кстати, и сам Овечкин, но большой проблемы в своей поездке не увидел:

«Разумеется, от меня зависит, что я должен улучшить, чтобы забрасывать шайбы. Однако иногда у тебя нет 100-процентных шансов, но ты все равно должен использовать их. И потом, когда первая шайба залетает в ворота, ты чувствуешь себя намного комфортнее и лучше чувствуешь свою игру. Что касается поездки в Дубай, то я прекрасно провел время с семьей и детьми. Это было довольно круто. Я хорошо отдохнул, несмотря на довольно долгий перелет, это того стоило». Александр Овечкин

Перед перерывом на Матч звезд Овечкин уже успел обновить свой голевой счетчик, поразив ворота «Даллас Старз». Продолжения погони россиянина за рекордом Уэйна Гретцки можно было ожидать и в сегодняшнем матче с «Монреаль Канадиенс». «Хабс» — одни из самых любимых оппонентов Ови. Александр до очередной встречи с самым титулованным клубом в истории НХЛ отмечался результативными действиями в восьми последних играх с канадцами, его серия стартовала еще в ноябре 2019 года.

Ожидания лидер «Кэпиталз» оправдал и вновь огорчил «Монреаль». Как и положено — голом. Многие настолько привыкли видеть Александра в районе левого круга вбрасывания, что теперь даже не предполагают обнаружить россиянина с другого края. Именно на этом и попались «Хабс», оставившие Ови в полном одиночестве и практически целиком открыв перед ним ворота. За такие ошибки Овечкин не прощает. Лучший снайпер века наконец-то достиг отметки в десять шайб за сезон, а также сократил отставание от Гретцки еще на один гол. До повторения рекорда — 62 шайбы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240416&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но на этом запас поводов для радости у болельщиков «Вашингтона» иссяк.

Еще накануне матча из стана «Кэпиталз» поступили очень грустные новости: Евгений Кузнецов временно покинул расположение клуба по причине участия в программе помощи игрокам НХЛ. С какими именно трудностями столкнулся россиянин — неизвестно. Подробностями произошедшего не располагает даже главный тренер «столичных» Спенсер Карбери.

«Он участвует в программе, и это все, что нам известно. С нами не делятся информацией. В этой ситуации мы должны оказать поддержку Евгению и его семье, чтобы он получил необходимую помощь. Мы говорили об этом в команде. Я мало чем могу поделиться, кроме того факта, что что-то происходит с нашим товарищем по команде, нашим братом, членом нашей семьи. И поэтому многие люди беспокоятся за него и его семью, именно отсюда пошло много разговоров и мыслей», — заявил наставник «Кэпс».

Печально для «Вашингтона» сложился и сам матч. Его итоги можно было подвести уже после первого периода, в котором «столичные» на своей площадке «сгорели» со счетом 0:3, пропустив три шайбы в течение менее чем семи минут, после чего голкипер Чарли Линдгрен досрочно завершил игру. Впоследствии «Кэпиталз» предприняли усилия для камбэка и даже смогли прижать соперника к воротам, обрушив на канадского голкипера Сэма Монтембо град бросков (из которых шесть — на счету Овечкина), но тщетно. Лишь к концу матча Расмус Сандин смог затолкать вторую шайбу в ворота «Монреаля», но от «Хабс» последовал ответ в виде дубля от 1-го номера драфта НХЛ-2022 Юрая Слафковски, постепенно выбирающегося из кризиса.

Пять пропущенных шайб в сумме, пять поражений подряд — с такими результатами «Вашингтон» возобновляет сезон НХЛ. Отставание от зоны плей-офф становится все заметнее. Овечкин и Ко рискуют провести второй год подряд без участия в розыгрыше Кубка Стэнли.