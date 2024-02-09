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01:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский хоккеист «Тампы» перенес операцию, у него переломы костей ноги

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев успешно перенес операцию по поводу переломов костей левой ноги, сообщается в официальном аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.

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Оперативное вмешательство было проведено в одной из клиник Нью-Йорка. У Сергачева были выявлены переломы большой и малой берцовой костей левой ноги. В ближайшие дни хоккеист вернется в Тампу, чтобы начать процесс реабилитации. Он выбыл из строя на неопределенный срок.

Сергачев получил травму в среду, 7 февраля, во втором периоде выездного матча против «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3). Применяя силовой прием против канадского форварда «Рейнджерс» Алексиса Лафренье, Сергачев неудачно упал и повредил левую ногу. Российский защитник не смог уйти со льда самостоятельно и покинул площадку на носилках. Это был первый матч для Сергачева с 20 декабря 2023 года, когда он получил травму нижней части тела. До игры с «Рейнджерс» россиянин пропустил 17 матчей чемпионата.

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