Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Айлендерс
Тампа-Бэй
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Ванкувер
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Калгари
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Виннипег
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Вашингтон
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Колорадо
52
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Сочи
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Аризона
Вегас
23
04:00
Айлендерс
Тампа-Бэй
62
03:00
Бостон
Ванкувер
40
03:00
Нью-Джерси
Калгари
35
03:00
Филадельфия
Виннипег
41
03:00
Флорида
Вашингтон
42
03:00
Каролина
Колорадо
52
8.02
Чикаго
Миннесота
12
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:50 (мск), источник: Sport24

Америку шокировала ошибка русского вратаря, в Канаде повторили достижение легенды СССР, Кучеров — первый! Итоги дня

Насыщенный четверг в НХЛ.

Вашингтон
Нью-Джерси
Калгари
Тампа-Бэй
Каролина
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Голы Овечкина не спасают «Вашингтон». Кризис команды продолжается

Главное событие недели в Национальной хоккейной лиге — преображение Александра Овечкина.

После качественного отдыха в Дубае Ови забил в двух играх подряд, наконец-то расколдовал свой «офис» и продлил голевую серию до трех матчей. Да, «Кэпиталз» все эти встречи проиграли, но, кажется, это не особо волнует хоть кого-то даже в столице США. Гонка за рекордом Гретцки снова актуальна, а что может быть важнее?

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, и другие российские звезды сильнейшей лиги Северной Америки не сидят без дела. В очередной раз они доказали это в ночь с четверга на пятницу по московскому времени. Правда, не все их подвиги получились позитивными. Но обо всем по порядку.

Читайте также
Гол Кучерова не спас «Тампу» от крупного проигрыша «Айлендерс»

Единственный победный русский гол игрового дня случился в игре «Нью-Джерси» против «Калгари». Андрей Кузьменко еще до звездных каникул сбежал из «Ванкувера», где к нему предъявляли странноватые для «игровика» требования, во «Флэймз», стартовав в новой команде очень прилично.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 18, 9.02.2024, 3:00

Нью-Джерси3Калгари5

В дебютном матче Кузя уже на 5-й минуте закинул шайбу в ворота одного из лидеров сезона «Бостона». А вот в противостоянии с «Дэвилз» наоборот приберег свой гол до третьего периода. В решающем эпизоде матча россиянин исполнил все очень красиво — пробил чеха Витека Ванечека броском с разворотом и принес «Огонькам» победу.

К слову, Андрей вошел в историю канадской франшизы — лишь десяти игрокам до него удавалось отличиться в двух первых матчах за «Калгари», одним из них стал легендарный форвард сборной СССР Сергей Макаров. Ну, а рекорд «Флэймз» — голы в трех стартовых играх за клуб, такой результат выдавали в разные годы четыре хоккеиста. Сможет ли новичок российский форвард повторить или побить это достижение?

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь к не самому приятному событию. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков не выходил на лед с середины января, когда получил сотрясение после столкновения с партнером по команде Дмитрием Орловым. Камбэк состоялся в недавней игре с «Ванкувером» — тогда голкипер пропустил 3 шайбы после 19 бросков, «Харрикейнз» уступили, но спустя двое суток россиянин снова оказался в старте, теперь на игру против «Колорадо».

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 18, 9.02.2024, 3:00

Каролина5Колорадо2

Команда из Роли мощного соперника по началу не замечала — к 17-й минуте в воротах «Эвеланш» побывало 3 безответных гола. Но в этот момент что-то пошло не так. Сначала Кочеткова огорчил 39-летний Зак Паризе — канадский ветеран пропустил старт нынешнего сезона, только после нового года нашел работу и вот в третьей игре за «Лавин» забросил шайбу. А пока российский кипер приходил в себя после такого события, защитник Самэуль Жирар забил ему с середины площадки. Эпичнейший фейл, шокировавший абсолютно всех — от комментаторов до болельщиков!

Во время загрузки произошла ошибка.

В перерыве россиянина заменил финн Антти Раанта, во время второй паузы в игре случилась обратная рокировка, в итоге «Ураганы» довели дело до победы со счетом 5:2. А Кочетков на пару с Раантой еще и совершили хорошее дело — не дали набрать очки Нэтану Маккиннону который рубится с Никитой Кучеровым за звание лучшего бомбардира сезона.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 18, 9.02.2024, 4:00

Айлендерс6Тампа-Бэй2

Кучеров подарком от вратарей «Харрикейнз» воспользовался и немного увеличил отрыв от канадского конкурента. «Тампа», накануне пережившая серьезный стресс из-за травмы Михаила Сергачева, у которого в итоге были диагностированы переломы левой большеберцовой и малоберцовой костей, сегодня без шансов сгорела «Айлендерс» — 2:6. Но ее российский лидер дежурным голом отметился.

Во время загрузки произошла ошибка.

Текущее положение в гонке за «Арт Росс Трофи» выглядит так:

  1. Никита Кучеров — 87 очков
  2. Нэтан Маккиннон — 85 очков

Автор: Артем Гаев

 Жена Смолова, у которой около 65 татуировок, показала сочные фотографии в нижнем белье
«Там не только таблетки». Что за 60 добавок принимала Камила Валиева: фото, подробности, экспертиза
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь