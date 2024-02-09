Америку шокировала ошибка русского вратаря, в Канаде повторили достижение легенды СССР, Кучеров — первый! Итоги дня
Насыщенный четверг в НХЛ.
Насыщенный четверг в НХЛ.
Главное событие недели в Национальной хоккейной лиге — преображение Александра Овечкина.
После качественного отдыха в Дубае Ови забил в двух играх подряд, наконец-то расколдовал свой «офис» и продлил голевую серию до трех матчей. Да, «Кэпиталз» все эти встречи проиграли, но, кажется, это не особо волнует хоть кого-то даже в столице США. Гонка за рекордом Гретцки снова актуальна, а что может быть важнее?
Впрочем, и другие российские звезды сильнейшей лиги Северной Америки не сидят без дела. В очередной раз они доказали это в ночь с четверга на пятницу по московскому времени. Правда, не все их подвиги получились позитивными. Но обо всем по порядку.
Единственный победный русский гол игрового дня случился в игре «Нью-Джерси» против «Калгари». Андрей Кузьменко еще до звездных каникул сбежал из «Ванкувера», где к нему предъявляли странноватые для «игровика» требования, во «Флэймз», стартовав в новой команде очень прилично.
В дебютном матче Кузя уже на 5-й минуте закинул шайбу в ворота одного из лидеров сезона «Бостона». А вот в противостоянии с «Дэвилз» наоборот приберег свой гол до третьего периода. В решающем эпизоде матча россиянин исполнил все очень красиво — пробил чеха Витека Ванечека броском с разворотом и принес «Огонькам» победу.
К слову, Андрей вошел в историю канадской франшизы — лишь десяти игрокам до него удавалось отличиться в двух первых матчах за «Калгари», одним из них стал легендарный форвард сборной СССР Сергей Макаров. Ну, а рекорд «Флэймз» — голы в трех стартовых играх за клуб, такой результат выдавали в разные годы четыре хоккеиста. Сможет ли новичок российский форвард повторить или побить это достижение?
Теперь к не самому приятному событию. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков не выходил на лед с середины января, когда получил сотрясение после столкновения с партнером по команде Дмитрием Орловым. Камбэк состоялся в недавней игре с «Ванкувером» — тогда голкипер пропустил 3 шайбы после 19 бросков, «Харрикейнз» уступили, но спустя двое суток россиянин снова оказался в старте, теперь на игру против «Колорадо».
Команда из Роли мощного соперника по началу не замечала — к 17-й минуте в воротах «Эвеланш» побывало 3 безответных гола. Но в этот момент что-то пошло не так. Сначала Кочеткова огорчил 39-летний Зак Паризе — канадский ветеран пропустил старт нынешнего сезона, только после нового года нашел работу и вот в третьей игре за «Лавин» забросил шайбу. А пока российский кипер приходил в себя после такого события, защитник Самэуль Жирар забил ему с середины площадки. Эпичнейший фейл, шокировавший абсолютно всех — от комментаторов до болельщиков!
В перерыве россиянина заменил финн Антти Раанта, во время второй паузы в игре случилась обратная рокировка, в итоге «Ураганы» довели дело до победы со счетом 5:2. А Кочетков на пару с Раантой еще и совершили хорошее дело — не дали набрать очки Нэтану Маккиннону который рубится с Никитой Кучеровым за звание лучшего бомбардира сезона.
Кучеров подарком от вратарей «Харрикейнз» воспользовался и немного увеличил отрыв от канадского конкурента. «Тампа», накануне пережившая серьезный стресс из-за травмы Михаила Сергачева, у которого в итоге были диагностированы переломы левой большеберцовой и малоберцовой костей, сегодня без шансов сгорела «Айлендерс» — 2:6. Но ее российский лидер дежурным голом отметился.
Текущее положение в гонке за «Арт Росс Трофи» выглядит так:
Автор: Артем Гаев