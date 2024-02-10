Шестеркин побил американца во время матча НХЛ

Встреча проходит в Чикаго. В конце первого периода Фолиньо атаковал Шестеркина в попытке протолкнуть шайбу в ворота. В ответ на это российский вратарь «Рейнджерс» дважды ударил американца в область головы. Одноклубники Шестеркина моментально вступились за россиянина и отогнали от него Фолиньо. Также в эпизод вмешались судьи, не позволившие сторонам развязать полноценную драку.
По итогам инцидента Шестеркин получил две минуты удаления за грубость, штраф за него отбывал нападающий Уилл Кайлли. Фолиньо был наказан малым штрафом за удар клюшкой.
После первого периода «Рейнджерс» обыгрывают «Чикаго» со счетом 2:1. В составе «синерубашечников» одним результативным действием отметился российский нападающий Артемий Панарин, выполнивший голевой пас.