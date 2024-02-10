Шестеркин побил американца во время матча НХЛ

Встреча проходит в Чикаго. В конце первого периода Фолиньо атаковал Шестеркина в попытке протолкнуть шайбу в ворота. В ответ на это российский вратарь «Рейнджерс» дважды ударил американца в область головы. Одноклубники Шестеркина моментально вступились за россиянина и отогнали от него Фолиньо. Также в эпизод вмешались судьи, не позволившие сторонам развязать полноценную драку.