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10:46 (мск), источник: ТАСС

Макдэвид обошел Дацюка по числу набранных очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ

В активе канадского форварда 921 очко.

ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 10 февраля. «Эдмонтон» обыграл «Анахайм» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эвандер Кейн (30, 33, 59-я минуты), Зак Хайман (49) и Леон Драйзайтль (51). У проигравших отличились Кэм Фаулер (19) и Райан Строум (30, 44).

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Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отдал три точных паса и довел количество набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ до 921. На счету форварда теперь 324 гола и 597 передач в 614 матчах, он занимает 118-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов. Канадец обошел по числу очков двукратного обладателя Кубка Стэнли россиянина Павла Дацюка, на счету которого 918 очков (314 шайб + 604 передач) в 953 играх. Россиянин с 2001 по 2016 год выступал за «Детройт».

Макдэвиду 27 лет, он занимает четвертое место в списке бомбардиров нынешнего сезона с 71 (21+50) очком в 45 матчах. В сезоне-2022/23 нападающий стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и был признан самым ценным игроком. Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в одном сезоне. Также он побил рекорд по числу набранных очков в регулярном чемпионате в XXI веке, которое ранее принадлежало российскому нападающему «Тампы» Никите Кучерову.

Дацюку 45 лет. Хоккеист дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008), является 4-кратным обладателем «Леди Бинг трофи» (трофей, ежегодно присуждаемый игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения) и 3-кратным обладателем «Селки трофи» (приз лучшему нападающему оборонительного плана). В составе сборной России Дацюк стал олимпийским чемпионом (2018) и бронзовым призером Игр (2002), становился чемпионом мира (2012), а также серебряным (2010) и бронзовым призером (2005, 2016) мировых первенств.

«Эдмонтон» занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 61 очко в 47 матчах. «Анахайм» идет седьмым с 38 очками после 51 игры. В следующем матче «Эдмонтон» встретится на выезде с «Лос-Анджелесом» 11 февраля. «Анахайм» 14 февраля сыграет в гостях против «Монреаля».

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Анахайм
3:5
1:0, 1:2, 1:3
Эдмонтон
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