Макдэвид обошел Дацюка по числу набранных очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ

ТАСС, 10 февраля. «Эдмонтон» обыграл «Анахайм» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эвандер Кейн (30, 33, 59-я минуты), Зак Хайман (49) и Леон Драйзайтль (51). У проигравших отличились Кэм Фаулер (19) и Райан Строум (30, 44).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bHTCP5qrMUQ?si=gXgDs73YDy5Zveab" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отдал три точных паса и довел количество набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ до 921. На счету форварда теперь 324 гола и 597 передач в 614 матчах, он занимает 118-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов. Канадец обошел по числу очков двукратного обладателя Кубка Стэнли россиянина Павла Дацюка, на счету которого 918 очков (314 шайб + 604 передач) в 953 играх. Россиянин с 2001 по 2016 год выступал за «Детройт».

Макдэвиду 27 лет, он занимает четвертое место в списке бомбардиров нынешнего сезона с 71 (21+50) очком в 45 матчах. В сезоне-2022/23 нападающий стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и был признан самым ценным игроком. Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в одном сезоне. Также он побил рекорд по числу набранных очков в регулярном чемпионате в XXI веке, которое ранее принадлежало российскому нападающему «Тампы» Никите Кучерову.

Дацюку 45 лет. Хоккеист дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008), является 4-кратным обладателем «Леди Бинг трофи» (трофей, ежегодно присуждаемый игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения) и 3-кратным обладателем «Селки трофи» (приз лучшему нападающему оборонительного плана). В составе сборной России Дацюк стал олимпийским чемпионом (2018) и бронзовым призером Игр (2002), становился чемпионом мира (2012), а также серебряным (2010) и бронзовым призером (2005, 2016) мировых первенств.