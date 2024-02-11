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09:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Калгари» обыграл «Айлендерс» в 600-м матче Варламова в НХЛ

«Калгари» обыграл «Айлендерс» в 600-м матче Варламова в НХЛ.

Калгари
Айлендерс
Баффало
Сент-Луис
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Источник: Reuters

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Калгари» обыграл «Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 18, 10.02.2024, 21:00

Айлендерс2Калгари5

Встреча в Нью-Йорке закончилась поражением хозяев льда со счетом 2:5 (0:1, 0:2, 2:2). В составе победителей хет-трик оформил Маккензи Уигар (4, 36, 60-я минуты), по одной шайбе забросили Джонатан Юбердо (29) и Блэйк Коулман (56). У «островитян» голы на счету Брока Нельсона (45) и Жана-Габриэля Пажо (58). Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 19 из 22 бросков в своем 600-м матче в НХЛ.

«Калгари» одержал четвертую победу подряд и с 55 очками поднялся на девятое место в Западной конференции, «Айлендерс» (56 очков) идут девятыми на Востоке.

В других матчах «Баффало» дома со счетом 1:3 уступил «Сент-Луису», в составе которого передачей отметился нападающий Павел Бучневич, а «Монреаль» на своем льду уступил «Далласу» (2:3). «Детройт» обыграл в овертайме «Ванкувер» со счетом 4:3. У проигравших российский нападающий Илья Михеев отметился передачей, а защитник Никита Задоров был удален до конца матча.

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