«Калгари» обыграл «Айлендерс» в 600-м матче Варламова в НХЛ.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Калгари» обыграл «Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 18, 10.02.2024, 21:00 Айлендерс 2 Калгари 5

Встреча в Нью-Йорке закончилась поражением хозяев льда со счетом 2:5 (0:1, 0:2, 2:2). В составе победителей хет-трик оформил Маккензи Уигар (4, 36, 60-я минуты), по одной шайбе забросили Джонатан Юбердо (29) и Блэйк Коулман (56). У «островитян» голы на счету Брока Нельсона (45) и Жана-Габриэля Пажо (58). Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 19 из 22 бросков в своем 600-м матче в НХЛ.

«Калгари» одержал четвертую победу подряд и с 55 очками поднялся на девятое место в Западной конференции, «Айлендерс» (56 очков) идут девятыми на Востоке.