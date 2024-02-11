Овечкин забросил 834-ю шайбу в НХЛ и уступает рекорду Гретцки 60 голов

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240441&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 11 февраля. «Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (22-я минута), Дилан Строум (44) и российский нападающий Александр Овечкин (60). Капитан «Вашингтона» также записал на свой счет результативную передачу в эпизоде со вторым голом. В текущем сезоне он провел 47 матчей, в которых забросил 12 шайб и отметился 23 голевыми пасами. Форвард продлил свою серию с заброшенными шайбами до четырех матчей.

Овечкин располагается на второй позиции в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забив 834 гола. Он уступает только канадскому нападающему Уэйну Гретцки (894). Россиянин забросил 57-ю шайбу в пустые ворота, превзойдя рекорд Гретцки по этому показателю (56).

«Вашингтон» прервал свою серию из шести поражений, в предыдущий раз команда побеждала 19 января в домашней игре с «Сент-Луисом» (5:2). В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» занимает предпоследнее, седьмое место, набрав 53 очка в 50 матчах. «Бостон» с 73 очками после 52 игр возглавляет таблицу Атлантического дивизиона. В следующем матче «Вашингтон» вечером 11 февраля по московскому времени примет «Ванкувер», «Бостон» в ночь на 14 февраля на своем льду встретится с «Тампой».

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» дома проиграл «Калгари» со счетом 2:5. Этот матч стал 600-м в регулярных чемпионатах НХЛ для российского голкипера команды из Нью-Йорка Семена Варламова. Он стал четвертым российским вратарем, сумевшим добраться до данной отметки, ранее это достижение покорилось Николаю Хабибулину (799), Евгению Набокову (697) и Сергею Бобровскому (679).