Овечкин унизил лидера НХЛ! А заодно побил очередной рекорд Гретцки
Овечкин превзошел Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ.
Овечкин превзошел Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ.
«Вашингтон Кэпиталз» переживает трудные времена. На протяжении всего сезона «столичные» страдают из-за вызванных проблемами со здоровьем у лидеров клуба кадровых сложностей, что естественным образом влияет и на результаты. А они у «Кэпс» также не являются удовлетворительными. Подопечные Спенсера Карбери имеют сомнительные перспективы попасть по итогам «регулярки» в плей-офф, да и по результативности находятся среди худших клубов сезона НХЛ. Во многом это связано с плохой реализацией моментов, от чего по ходу всего чемпионата страдает лидер «Вашингтона» и главный снайпер 21-го века Александр Овечкин.
Однако в последнее время Овечкин стал напоминать того самого голеадора, за чьими успехами следит весь спортивный мир. Российский форвард накануне установил свой лучший результат сезона по количеству матчей подряд с заброшенными шайбами, отличившись в трех играх кряду. Но на этом Ови не остановился и впервые с марта прошлого года выдал четырехматчевую голевую серию.
Сегодня «Кэпиталз» гостили у «Бостон Брюинз» — одной из лучших команд НХЛ и лидеров сезона. В Востоке «мишкам» нет равных, да и в сводной турнирной таблице чемпионата выше них только «Ванкувер Кэнакс», опережающий «Брюинз» всего на одно очко. «Бостон» знаменит своей мощной атакой и энергозатратным хоккеем, с которым мало кто может справиться. Казалось, что «Вашингтон» на фоне затяжного кризиса предстанет в Бостоне мальчиками для битья, но все оказалось совершенно иначе.
«Кэпиталз» буквально унизили «мишек», не дав им создать ровным счетом ничего. На протяжении первых десяти минут «Брюинз» даже ни разу не бросили в створ ворот гостей, а за первые два периода суммарно лишь восемь раз действительно потревожили голкипера «столичных», тогда как команда Овечкина за этот же отрезок нанесла свыше 20 бросков, один из которых оказался точным. В третьем периоде «Вашингтон» академично довел дело до «сухой» победы, умело выстоял при игре в меньшинстве, а заодно еще дважды отправил шайбу в сетку чужих ворот. Постарался как раз Овечкин.
Сначала Александр ассистировал Дилану Строуму, продлив личную результативную серию до пяти матчей, а уже под конец встречи забил сам.
Причем Ови незадолго до этого отсидел на скамейке штрафников, получив несколько спорное удаление на две минуты, но партнеры его поддержали, а сам россиянин, отбыв штраф, вернулся на площадку и через несколько мгновений точно бросил по пустым воротам.
Благодаря этому голу Овечкин вновь переписал историю НХЛ и установил очередной рекорд — конечно же, ранее принадлежавший Уэйну Гретцки. Великий канадец в ходе своей карьеры 56 раз поразил пустые ворота соперников в чемпионатах НХЛ. Овечкин же сделал это 57-й раз. Но главный рекорд еще впереди. Сегодняшняя шайба стала для российского снайпера 834-й в карьере. До повторения результата Уэйна Гретцки — ровно 60 голов.
И ведь вроде бы разговоры о кризисе лидера «Вашингтона» уже не такие актуальные, да? В последних 14 матчах Овечкин набрал 15 очков (6+9). Очень даже хорошие цифры для 38-летнего форварда. Как однажды сказал сам Александр: «Русская машина не ломается». Похоже, эта самая машина по-настоящему завелась.
Автор: Андрей Сенченко