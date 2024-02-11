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09:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин унизил лидера НХЛ! А заодно побил очередной рекорд Гретцки

Овечкин превзошел Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ.

Вашингтон
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Источник: AP 2023

«Вашингтон Кэпиталз» переживает трудные времена. На протяжении всего сезона «столичные» страдают из-за вызванных проблемами со здоровьем у лидеров клуба кадровых сложностей, что естественным образом влияет и на результаты. А они у «Кэпс» также не являются удовлетворительными. Подопечные Спенсера Карбери имеют сомнительные перспективы попасть по итогам «регулярки» в плей-офф, да и по результативности находятся среди худших клубов сезона НХЛ. Во многом это связано с плохой реализацией моментов, от чего по ходу всего чемпионата страдает лидер «Вашингтона» и главный снайпер 21-го века Александр Овечкин.

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Однако в последнее время Овечкин стал напоминать того самого голеадора, за чьими успехами следит весь спортивный мир. Российский форвард накануне установил свой лучший результат сезона по количеству матчей подряд с заброшенными шайбами, отличившись в трех играх кряду. Но на этом Ови не остановился и впервые с марта прошлого года выдал четырехматчевую голевую серию.

Сегодня «Кэпиталз» гостили у «Бостон Брюинз» — одной из лучших команд НХЛ и лидеров сезона. В Востоке «мишкам» нет равных, да и в сводной турнирной таблице чемпионата выше них только «Ванкувер Кэнакс», опережающий «Брюинз» всего на одно очко. «Бостон» знаменит своей мощной атакой и энергозатратным хоккеем, с которым мало кто может справиться. Казалось, что «Вашингтон» на фоне затяжного кризиса предстанет в Бостоне мальчиками для битья, но все оказалось совершенно иначе.

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«Кэпиталз» буквально унизили «мишек», не дав им создать ровным счетом ничего. На протяжении первых десяти минут «Брюинз» даже ни разу не бросили в створ ворот гостей, а за первые два периода суммарно лишь восемь раз действительно потревожили голкипера «столичных», тогда как команда Овечкина за этот же отрезок нанесла свыше 20 бросков, один из которых оказался точным. В третьем периоде «Вашингтон» академично довел дело до «сухой» победы, умело выстоял при игре в меньшинстве, а заодно еще дважды отправил шайбу в сетку чужих ворот. Постарался как раз Овечкин.

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Сначала Александр ассистировал Дилану Строуму, продлив личную результативную серию до пяти матчей, а уже под конец встречи забил сам.

Причем Ови незадолго до этого отсидел на скамейке штрафников, получив несколько спорное удаление на две минуты, но партнеры его поддержали, а сам россиянин, отбыв штраф, вернулся на площадку и через несколько мгновений точно бросил по пустым воротам.

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Благодаря этому голу Овечкин вновь переписал историю НХЛ и установил очередной рекорд — конечно же, ранее принадлежавший Уэйну Гретцки. Великий канадец в ходе своей карьеры 56 раз поразил пустые ворота соперников в чемпионатах НХЛ. Овечкин же сделал это 57-й раз. Но главный рекорд еще впереди. Сегодняшняя шайба стала для российского снайпера 834-й в карьере. До повторения результата Уэйна Гретцки — ровно 60 голов.

И ведь вроде бы разговоры о кризисе лидера «Вашингтона» уже не такие актуальные, да? В последних 14 матчах Овечкин набрал 15 очков (6+9). Очень даже хорошие цифры для 38-летнего форварда. Как однажды сказал сам Александр: «Русская машина не ломается». Похоже, эта самая машина по-настоящему завелась.

Автор: Андрей Сенченко

Бостон
0:3
0:0, 0:1, 0:2
Вашингтон
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