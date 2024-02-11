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08:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бобровский стал третьим среди российских вратарей по сухим матчам в НХЛ

Бобровский стал третьим среди российских вратарей по сухим матчам в истории НХЛ.

Флорида
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на чистое третье место среди российских вратарей по числу сухих матчей в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Флорида» на своей площадке обыграла «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Картер Вераге (11-я минута), Сэм Райнхарт (17), Ээту Луостаринен (38) и Александр Барков (50).

Признанный первой звездой встречи российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 35 бросков и оформил свой третий шатаут в сезоне. Для Бобровского этот сухой матч стал восьмым в карьере в составе «Пантерз». По этому показателю россиянин поднялся на чистое четвертое место в истории франшизы, опередив Джеймса Раймера. Рекорд клуба принадлежит Роберто Луонго (38 матчей «на ноль»).

Всего в своей карьере в НХЛ Бобровский провел 41-й сухой матч в рамках регулярных чемпионатов лиги и поднялся на чистое третье место среди всех российских вратарей, обогнав голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семена Варламова. Больше шатаутов за всю историю НХЛ среди россиян оформили только Евгений Набоков (59) и Николай Хабибулин (46).

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов в матче с «Эвеланш» отметился голевой передачей. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев совершил 39 сейвов после 43 бросков.

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