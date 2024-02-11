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09:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста за опасный силовой прием

Российского хоккеиста «Ванкувера» Задорова дисквалифицировали на два матча НХЛ.

Детройт
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба Департамента безопасности игроков НХЛ.

В матче первенства против «Детройт Ред Уингз», который завершился победой «Ред Уингз» в овертайме со счетом 4:3, Задоров не по правилам применил силовой прием против шведского форварда «Детройта» Лукаса Рэймонда и был наказан за атаку в область головы и шеи удалением до конца матча.

НХЛ рассмотрела данный эпизод и приняла решение отстранить россиянина две игры чемпионата. В следующих двух матчах «Ванкувер» сыграет на выезде с «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхокс».

В сезоне-2023/24 НХЛ Задоров набрал 10 очков (1 гол и 9 передач) в 48 матчах. В декабре россиянин был обменян в «Ванкувер» из «Калгари Флэймз».

Детройт
4:3ОТ
1:0, 0:3, 2:0
Ванкувер
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