НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста за опасный силовой прием

В матче первенства против «Детройт Ред Уингз», который завершился победой «Ред Уингз» в овертайме со счетом 4:3, Задоров не по правилам применил силовой прием против шведского форварда «Детройта» Лукаса Рэймонда и был наказан за атаку в область головы и шеи удалением до конца матча.