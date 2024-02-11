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09:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два паса Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» добыть победу

Два паса Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Коламбус».

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 18, 11.02.2024, 3:00

Коламбус2Тампа-Бэй4

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Ник Пол (16-я минута), Энтони Сирелли (21), Стивен Стэмкос (41) и Брэндон Хагель (60). У «Коламбуса» авторами двух голов стал Бун Дженнер (53, 56).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами и продлил личную результативную серию до семи матчей, в ходе которых суммарно набрал 14 очков (5 голов и 9 передач). Россиянин продолжает лидировать в списке бомбардиров сезона-2023/24 НХЛ. В 52 матчах чемпионата он набрал 89 очков (33+56). Его ближайший преследователь канадец Натан Маккиннон (85 очков) из «Колорадо Эвеланш» в трех последних матчах подряд результативными действиями не отметился.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 18, 11.02.2024, 3:00

Каролина1Нью-Джерси0ОТ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 34 и был признан первой звездой встречи. Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов получил травму верхней части тела в матче с «Тампой» и досрочно завершил игру. Форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Нападающий «мундиров» Дмитрий Воронков один раз бросил в створ ворот и провел один силовой прием. Защитник «Коламбуса» Иван Проворов нанес четыре броска в створ и отличился одним хитом.

В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» уступили на выезде «Виннипег Джетс» (1:2), «Каролина Харрикейнз» в овертайме одолела «Нью-Джерси Девилз» (1:0), российский голкипер «ураганов» Петр Кочетков отразил все 34 броска, оформил второй шатаут в сезоне и был признан первой звездой встречи, «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Сиэтл Кракен» (3:2), а «Оттава Сенаторз» благодаря голу российского нападающего Владимира Тарасенко обыграла «Торонто Мейпл Лифс» (5:3).

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