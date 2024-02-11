Два паса Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» добыть победу

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 18, 11.02.2024, 3:00 Коламбус 2 Тампа-Бэй 4

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Ник Пол (16-я минута), Энтони Сирелли (21), Стивен Стэмкос (41) и Брэндон Хагель (60). У «Коламбуса» авторами двух голов стал Бун Дженнер (53, 56).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами и продлил личную результативную серию до семи матчей, в ходе которых суммарно набрал 14 очков (5 голов и 9 передач). Россиянин продолжает лидировать в списке бомбардиров сезона-2023/24 НХЛ. В 52 матчах чемпионата он набрал 89 очков (33+56). Его ближайший преследователь канадец Натан Маккиннон (85 очков) из «Колорадо Эвеланш» в трех последних матчах подряд результативными действиями не отметился.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 18, 11.02.2024, 3:00 Каролина 1 Нью-Джерси 0 ОТ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 34 и был признан первой звездой встречи. Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов получил травму верхней части тела в матче с «Тампой» и досрочно завершил игру. Форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Нападающий «мундиров» Дмитрий Воронков один раз бросил в створ ворот и провел один силовой прием. Защитник «Коламбуса» Иван Проворов нанес четыре броска в створ и отличился одним хитом.