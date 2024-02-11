Кучеров готов забрать приз лучшему бомбардиру НХЛ! Русский форвард оторвался от канадского преследователя

Во время Всезвездного уик-энда в Торонто Никита Кучеров был одним из главных поставщиков новостей. Российский нападающий откровенно наплевал на требования организаторов выкладываться в конкурсах мастерства и участвовал в них для галочки, что вызвало бурю эмоций и у болельщиков, и у экспертов.

Кто-то негодовал в адрес россиянина, кто-то наоборот, поддерживал, говоря, что Кучеров отнесся к Матчу звезд именно так, как он того заслуживает. А точнее всех об этом высказался известный канадский эксперт Эллиотт Фридман, работающий на телекомпании Sportsnet.

«Имел ли Кучеров право делать все спустя рукава? Да, он вполне мог так поступить. Никита известен тем, что не любит отвлекаться на то, что не приводит его к нужному результату. Но, возможно, лиге просто не стоит звать его на Матч звезд в следующий раз. Я пытался с Кучеровым поговорить и даже позвал его к себе на подкаст. Знаете, что он ответил? “Я не очень хорош в подкастах”, — сказал Кучеров и ушел. В этом весь Никита», — отметил Фридман.

Зато в гостевом матче против «Коламбуса» лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата был на высоте. Никита пополнил личный баланс двумя голевыми передачами и на 4 очка оторвался от Натана Маккиннона из «Колорадо».

Теперь гонка за «Арт Росс Трофи» выглядит так: Кучеров — 89 очков, Маккиннон — 85, Давид Пастрняк («Бостон») — 75, Коннор Макдэвид («Эдмонотон») — 71, Артемий Панарин, Элиас Петтерсон, Джей Ти Миллер — по 68.

Кучеров сначала ассистировал Стивену Стэмкосу, который реализовал большинство в начале третьего периода и сделал счет 3:0 в пользу «Лайтнинг», а потом помог Брэндону Хагелу отправить шайбу в пустую сетку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240444&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров, конечно, геройствовал не в одиночку. Андрей Василевский отразил 33 броска, а вышеупомянутый Хагел набрал 3 (2+1) результативных балла. Благодаря Василевскому «Тампа» устояла в начале матча, когда активность игроков «Блю Джекетс» была максимальной.

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— Да, Васи сделал несколько отличных сейвов. В нашей игре появилась жизнь только после первого гола. Но затем мы дали достойный ответ. Игра в своей зоне шла как-то медленно, надо было действовать агрессивней. Но мы заберем эти очки. Выиграть было необходимо после двух поражений, от «Рейнджес» и «Айлендерс», — сказал Стивен Стэмкос.