Гавриков помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 18, 11.02.2024, 6:00 Лос-Анджелес 4 Эдмонтон 0

Встреча завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Куинтон Байфилд (48-я и 58-я минуты), по одной шайбе забросили Пьер-Люк Дюбуа (23) и Тревор Льюис (24). Голкипер «Лос-Анджелеса» Давид Риттих отразил 27 бросков и оформил первый шатаут в текущем сезоне.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков провел на льду 22 минуты 26 секунд, отметился одной результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+2».

«Лос-Анджелес» набрал 58 очков в 49 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где «Эдмонтон» с 61 очком после 48 игр идет третьим. В следующем матче «Кингз» в ночь на 14 февраля по московскому времени на выезде сыграют против «Баффало Сейбрз», «нефтяники» в тот же день примут «Детройт Ред Уингз».