Тренер «Вашингтона» выразил восторг от игры Овечкина

В субботу «Вашингтон» обыграл на выезде «Бостон» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), одну из шайб в пустые ворота забросил Овечкин, также он отметился голевой передачей. Россиянин продлил личную результативную серию до пяти матчей, в ходе которых суммарно набрал 7 очков (4 гола и 3 передачи). Он забивает на протяжении четырех игр кряду. Всего в 47 матчах сезона-2023/24 НХЛ Овечкин записал на свой счет 35 результативных баллов (12+23).