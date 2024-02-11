Тренер «Вашингтона» выразил восторг от игры Овечкина
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начал прибавлять в игре и обретать прежнюю уверенность, заявил главный тренер команды Спенсер Карбери.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начал прибавлять в игре и обретать прежнюю уверенность, заявил главный тренер команды Спенсер Карбери.
В субботу «Вашингтон» обыграл на выезде «Бостон» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), одну из шайб в пустые ворота забросил Овечкин, также он отметился голевой передачей. Россиянин продлил личную результативную серию до пяти матчей, в ходе которых суммарно набрал 7 очков (4 гола и 3 передачи). Он забивает на протяжении четырех игр кряду. Всего в 47 матчах сезона-2023/24 НХЛ Овечкин записал на свой счет 35 результативных баллов (12+23).
«У бомбардиров, независимо от того, каким образом они поражают ворота, начинает расти уверенность. Вы может увидеть, как он (Овечкин — прим.) прибавляет», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х.