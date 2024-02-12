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01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин — зверь! Забил лучшему клубу НХЛ и переписал историю

Овечкин забросил 835-ю шайбу в НХЛ и впервые в сезоне забил в пяти матчах подряд.

Вашингтон
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Источник: Соцсети

Александр Овечкин — невероятно феноменальный спортсмен. Уникальный. Выдающийся. Он способен удивлять даже в тех ситуациях, когда многие махнули на него рукой. Достаточно вспомнить множество последних высказываний и мнений об игре российского снайпера. «Ови уже не тот, его время прошло, он старый, медленный, не помощник своей команде, его надо обменять», — подобных комментариев за последний сезон значительно прибавилось.

Поводов для этого действительно было достаточно. Россиянина привыкли видеть в числе лидеров в списке лучших снайперов чемпионата, но его нет даже в первой сотне. В один период от Овечкина элементарно отвернулась удача. Те моменты, которые он обычно завершает голами, перестали быть таковыми, их реализация существенно сократилась. Но любые серии — даже самые неудачные — имеют свойство прерываться. Сейчас наступил именно этот момент.

Александр вновь заставил говорить о себе как о первоклассном снайпере и о грозе всех вратарей Национальной хоккейной лиги. Стоило только слегка передохнуть во время перерыва на Матч звезд, слетать с семьей в Дубай и на мгновение отвлечься от постоянной суеты, как голы в исполнении россиянина полетели один за другим. Не залетают фирменные уан-таймеры из личного офиса? Александр нашел другие пути к чужим воротам и стал забивать на любой вкус. Сначала от рук Ови пострадал «Даллас Старз», а затем компанию «звезд» пополнили «Монреаль Канадиенс», «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». Четыре матча с заброшенными шайбами подряд — такого с Александром не было с конца прошлого сезона.

Дальше — больше. Овечкин продолжил расстреливать ворота соперников. Только вчера он вместе с «Вашингтоном» гостил у «Бостона», а менее суток спустя по возвращении в столицу США огорчил лучший клуб сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс». В Северной Америке все спортивные мероприятия подвинули на ранее время, чтобы вечером сосредоточиться на Супербоуле, но какой уж тут Супербоул, когда Овечкин переписывает историю.

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Во втором периоде встречи с «Кэнакс» Александр вывел «Кэпиталз» вперед несколько нетипичным образом: принял шайбу после передачи от своего главного компаньона по сезону Дилана Строума, а затем выполнил не то кистевой бросок, не то пас на дальнюю штангу в направлении Ти Джея Оши. И Оши этот момент реализовал бы, но на его пути оказался форвард «Ванкувера» Нильс Оман. Именно от его конька шайба заползла в ворота.

Благодаря такому подарку Овечкин продлил голевую серию до пяти матчей подряд — впервые с марта 2021 года и 13-й раз за всю свою карьеру в чемпионата НХЛ. Подумать только: Александру уже более 38 лет, а он даже в таком возрасте умудряется стрелять подобными сериями. В истории лиги Ови стал лишь пятым хоккеистом, кому это удалось в возрасте 38 лет и старше. Может, теперь замахнуться и на повторение личного рекорда? В своем дебютном сезоне в НХЛ российский снайпер отличился заброшенными шайбами в семи играх кряду. Впереди у «Вашингтона» встречи с «Колорадо Эвеланш» и «Монреаль Канадиенс». Почему бы и нет? Форму Овечкин набрал впечатляющую. В его активе уже 16 очков (7+9) в последних 15 матчах!

А что насчет погони за Уэйном Гретцки? Еще месяц-два назад многие усомнились в перспективах Ови догнать легендарного канадца. Но теперь между Гретцки и Овечкиным всего лишь 59 шайб. Великого российского хоккеиста рано списали со счетов.

Андрей Сенченко

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