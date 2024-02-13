Тарасенко прокомментировал слухи о возможном уходе из «Оттавы»

«У меня хорошая команда. Мне очень нравятся ребята. Они очень весёлые. Я думаю, что это очень сплочённая группа. Я всегда думал, что дело не в месте, а в людях, которые тебя окружают. И мне повезло как с “Сент-Луисом”, так и с “Нью-Йорк Рейнджерс”, вокруг меня были хорошие люди. Здесь то же самое. Много людей, желающих помочь. Мне это нравится. Не думаю о дедлайне обменов. Я думаю о завтрашней игре, думаю о сегодняшних вещах. Знаете, если слишком сосредоточиться на прошлом и будущем, вы просто потеряете настоящее. Я могу иногда думать об этом, но в основном стараюсь отложить это и подготовиться к предстоящим играм», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.