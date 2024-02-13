Шестеркин вернулся! Он впервые за сезон сыграл на ноль

На ветеране Джонатане Куике поспешили поставить крест, но в этом сезоне он выглядит не хуже Игоря Шестеркина. Пусть он играет почти в два раза меньше, но тренеры в последнее время все чаще доверяют Куику.

Понятно, что Шестеркин со своим контрактом не станет запасным вратарем, но тенденция не радовала. И вот сегодня в матче с «Калгари» мы увидели прежнего Шестеркина.

В середине первого периода российский вратарь отметился шикарным сейвом ловушкой после опасного броска Кадри. Всего же соперник нанес 30 бросков по воротам «Рейнджерс», но все они были отражены российской стеной. Есть первый «сухарь» в сезоне!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240466&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Решающий гол во втором периоде забил 22-летний канадский нападающий Уильям Кулле. Какко убежал в контратаку, но не смог переиграть вратаря, а вот Кулле вовремя приехал на пятак и протолкнул шайбу в сетку.

Защитник Джейкоб Троуба же снова попал в хайлайты благодаря своей жесткости — под этот каток лучше не попадать.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240467&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом на последних секундах Шестеркин мог поразить пустые ворота, но ему не хватило точности. Это уже не первая попытка вратаря, так что рано или поздно он должен отметиться голом.