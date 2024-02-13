Русский талант расправился с лучшим клубом Америки за 81 секунду! Капризов выдал дубль из передач в Лас-Вегасе

«Миннесота» продолжает цепляться за шансы, дающие возможность попасть в число участников Кубка Стэнли. Перед визитом в Город грехов «Дикари» обыграли «Чикаго» и «Питтсбург» и прибыли на матч против «Вегаса» в хорошем настроении. В порядке был и главный российский герой «Уайлд» Кирилл Капризов, который набрал 2 (1+1) очка в матче с «Пингвинз», а еще раньше забивал «Анахайму» и сделал ассистентский дубль в матче с «Нэшвиллом».

Ассистентский дубль удался россиянину и на этот раз, причем с «Вегасом» Капризов был на высоте скорострельности. За 81 секунду он смог отдать две голевых передачи, ассистировав в большинстве Матсу Цуккарелло и в равных составах — Джоэлю Эрикссону Эку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240469&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240470&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Добытое преимущество «Миннесота» не смогла сохранить, но в третьем периоде у «Дикарей» получилось совершить решающий рывок к победе. Марко Росси и Мэтт Болди забили дуплетом с интервалом в минуту, и как не старались «Золотые Рыцари», отыграться уже не получилось.

Эта победа стала для «Уайлд» третьей подряд и отставание от последней кубковой позиции теперь составляет 5 очков. Дистанции в 30 матчей должно хватить, чтобы ликвидировать этот пробел, но, конечно, это будет возможно только если Капризов продолжит играть в том же духе, а Росси, Болди и Цуккарелло будут ему помогать.

«Какие прекрасные передачи от Капризова! Эрикссон Эк сегодня мог забить и больше с его пасов. Впрочем, и Кирилл сам мог забить», — отметил обозреватель The Athletic Джо Смит.