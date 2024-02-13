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10:49 (мск), источник: Sport24

Русский талант расправился с лучшим клубом Америки за 81 секунду! Капризов выдал дубль из передач в Лас-Вегасе

«Миннесота» грохнула чемпиона!

Вегас
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Источник: NHL.com

«Миннесота» продолжает цепляться за шансы, дающие возможность попасть в число участников Кубка Стэнли. Перед визитом в Город грехов «Дикари» обыграли «Чикаго» и «Питтсбург» и прибыли на матч против «Вегаса» в хорошем настроении. В порядке был и главный российский герой «Уайлд» Кирилл Капризов, который набрал 2 (1+1) очка в матче с «Пингвинз», а еще раньше забивал «Анахайму» и сделал ассистентский дубль в матче с «Нэшвиллом».

Ассистентский дубль удался россиянину и на этот раз, причем с «Вегасом» Капризов был на высоте скорострельности. За 81 секунду он смог отдать две голевых передачи, ассистировав в большинстве Матсу Цуккарелло и в равных составах — Джоэлю Эрикссону Эку.

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Добытое преимущество «Миннесота» не смогла сохранить, но в третьем периоде у «Дикарей» получилось совершить решающий рывок к победе. Марко Росси и Мэтт Болди забили дуплетом с интервалом в минуту, и как не старались «Золотые Рыцари», отыграться уже не получилось.

Эта победа стала для «Уайлд» третьей подряд и отставание от последней кубковой позиции теперь составляет 5 очков. Дистанции в 30 матчей должно хватить, чтобы ликвидировать этот пробел, но, конечно, это будет возможно только если Капризов продолжит играть в том же духе, а Росси, Болди и Цуккарелло будут ему помогать.

«Какие прекрасные передачи от Капризова! Эрикссон Эк сегодня мог забить и больше с его пасов. Впрочем, и Кирилл сам мог забить», — отметил обозреватель The Athletic Джо Смит.

Автор: Максим Замятин

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