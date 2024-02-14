«Айлендерс» проиграли «Сиэтлу», несмотря на 29 сейвов Сорокина

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1). У гостей отличился Мэтти Бенирс (6-я минута), в составе «Айлендерс» шайбу забросил Кайл Палмьери (35). В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Сиэтла» — 1:0.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 бросков и был признан третьей звездой встречи. Защитник команды Александр Романов за 21 минуту на льду результативными действиями не отметился.

«Сиэтл» с 54 очками в 53 матчах занимает шестое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. «Айлендерс» (57 очков, 53 матча) идут пятыми в Столичном дивизионе.

В другом матче дня «Каролина» уступила на выезде «Далласу» (2:4), вратарь гостей Петр Кочетков сделал 19 сейвов.

Результаты других матчей игрового дня:

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 2:4;

«Чикаго» — «Ванкувер» — 2:4;