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09:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Айлендерс» проиграли «Сиэтлу», несмотря на 29 сейвов Сорокина

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» уступил по буллитам «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Айлендерс
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Источник: Reuters

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1). У гостей отличился Мэтти Бенирс (6-я минута), в составе «Айлендерс» шайбу забросил Кайл Палмьери (35). В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Сиэтла» — 1:0.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 бросков и был признан третьей звездой встречи. Защитник команды Александр Романов за 21 минуту на льду результативными действиями не отметился.

«Сиэтл» с 54 очками в 53 матчах занимает шестое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. «Айлендерс» (57 очков, 53 матча) идут пятыми в Столичном дивизионе.

В другом матче дня «Каролина» уступила на выезде «Далласу» (2:4), вратарь гостей Петр Кочетков сделал 19 сейвов.

Результаты других матчей игрового дня:

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 2:4;

«Чикаго» — «Ванкувер» — 2:4;

«Эдмонтон» — «Детройт» — 8:4.

Айлендерс
1:2Б
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Сиэтл
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