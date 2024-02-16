Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Барыс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Трактор
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Детройт
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Сан-Хосе
36
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Питтсбург
14
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Торпедо
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Эдмонтон
63
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Даллас
29
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Флорида
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Сиэтл
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Лос-Анджелес
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Анахайм
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Монреаль
74
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Филадельфия
ОТ
43
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Ванкувер
Детройт
41
05:00
Калгари
Сан-Хосе
36
04:30
Чикаго
Питтсбург
14
04:00
Сент-Луис
Эдмонтон
63
04:00
Нэшвилл
Даллас
29
03:00
Баффало
Флорида
04
03:00
Бостон
Сиэтл
14
03:00
Нью-Джерси
Лос-Анджелес
12
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:29 (мск), источник: Sport24

Америку разрывают два неудержимых русских героя! Кучеров уделал канадского монстра, у Панарина хет-трик из передач

6 очков на двоих за один день!

Тампа-Бэй
Колорадо
Рейнджерс
Монреаль
Анахайм
Оттава
Торонто
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В четверг поклонники Национальной хоккейной лиги могли оторваться на полную — в программе очередного игрового дня значилось сразу 11 матчей на любой вкус. Логично, что хватало в них и ярких событий.

Например, для российских болельщиков все началось с гола защитника «Анахайма» Павла Минтюкова. Один из лучших новичков сезона не забивал почти два месяца — с 18 декабря, пережил за это время травму, но во встрече с «Оттавой» отличился уже на 10-й минуте. Это его третья шайба в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нельзя не отметить и очередной невероятный перформанс от лидера «Торонто» Остона Мэттьюса. Американец продолжает штамповать в голы, а в игре с «Филадельфией» умудрился оформить хет-трик за 9 минут. Это пятый случай в нынешней регулярке, когда Мэттьюс забивает трижды за матч. Просто фантастика!

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одними героями ночи стали два российских форварда, которые входят в топ лучших бомбардиров сезона. Речь, конечно же, об Артемии Панарине и Никите Кучерове.

«Рейнджерс» как следует покуражились на своем льду в зарубе с «Монреалем». Правда, для этого им пришлось пропустить первыми. Зато во втором периоде они выдали по-настоящему потрясающий отрезок, решив судьбу встречи за каких-то четыре минуты. Этого времени им хватило, чтобы дважды забить в равных составах, еще по разу — в большинстве и меньшинстве.

Панарин поучаствовал в этом рывке двумя результативными передачами, в третьей двадцатиминутке помог отличиться Алекису Лафреньеру и оформил ассистентский хет-трик. Хлеб в 6-й раз за регулярку выбил не менее трех очков за матч, всего у него теперь 71 балл, личный рекорд рядом — в позапрошлом сезоне получилось набрать 96. Кстати, «синерубашечники» победили в 6-й раз подряд, счет — 7:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кучерова в четверг поджидал куда более серьезный и при этом максимально принципиальный соперник — чемпион сезона-21/22 «Колорадо» с Нэтаном Маккинноном в составе. Именно канадец — главный конкурент российского супербомбардира в битве за «Арт Росс Трофи», награду самому результативному хоккеисту регулярного чемпионата.

Игра в солнечной Тампе началось с гола «Эвеланш», в котором Маккиннон поучаствовал передачей. Впрочем, Кучеров ответил еще до перерыва, расстреляв финского вратаря Юстуса Аннунена из правого круга вбрасывания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Маккиннон в этом матче успел получить шайбой в лицо и еще одним пасом помог «Лавинам» снова выйти вперед, но остановить Кучерова ему оказалось не под силу. В третьей двадцатиминутке Никита все решил — отдал голевую на Стивена Стэмкоса и вскоре положил победную шайбу, когда игроки «Колорадо» каким-то образом умудрились забыть его у своих ворот в полном одиночестве.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» победила со счетом 6:3, Кучеров выиграл личную дуэль у Маккиннона 3:2, а в их бомбардирском споре счет теперь 93:89. Вся борьба здесь еще впереди!

 «Я люблю грубо и без остановки». Русская фигуристка всколыхнула общественность
Обалдеть! Российская гимнастка в купальнике без лямок на пляже в Дубае: горячие фото сладкой красотки
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь