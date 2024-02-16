Америку разрывают два неудержимых русских героя! Кучеров уделал канадского монстра, у Панарина хет-трик из передач
6 очков на двоих за один день!
6 очков на двоих за один день!
В четверг поклонники Национальной хоккейной лиги могли оторваться на полную — в программе очередного игрового дня значилось сразу 11 матчей на любой вкус. Логично, что хватало в них и ярких событий.
Например, для российских болельщиков все началось с гола защитника «Анахайма» Павла Минтюкова. Один из лучших новичков сезона не забивал почти два месяца — с 18 декабря, пережил за это время травму, но во встрече с «Оттавой» отличился уже на 10-й минуте. Это его третья шайба в сезоне.
Нельзя не отметить и очередной невероятный перформанс от лидера «Торонто» Остона Мэттьюса. Американец продолжает штамповать в голы, а в игре с «Филадельфией» умудрился оформить хет-трик за 9 минут. Это пятый случай в нынешней регулярке, когда Мэттьюс забивает трижды за матч. Просто фантастика!
Еще одними героями ночи стали два российских форварда, которые входят в топ лучших бомбардиров сезона. Речь, конечно же, об Артемии Панарине и Никите Кучерове.
«Рейнджерс» как следует покуражились на своем льду в зарубе с «Монреалем». Правда, для этого им пришлось пропустить первыми. Зато во втором периоде они выдали по-настоящему потрясающий отрезок, решив судьбу встречи за каких-то четыре минуты. Этого времени им хватило, чтобы дважды забить в равных составах, еще по разу — в большинстве и меньшинстве.
Панарин поучаствовал в этом рывке двумя результативными передачами, в третьей двадцатиминутке помог отличиться Алекису Лафреньеру и оформил ассистентский хет-трик. Хлеб в 6-й раз за регулярку выбил не менее трех очков за матч, всего у него теперь 71 балл, личный рекорд рядом — в позапрошлом сезоне получилось набрать 96. Кстати, «синерубашечники» победили в 6-й раз подряд, счет — 7:4.
Кучерова в четверг поджидал куда более серьезный и при этом максимально принципиальный соперник — чемпион сезона-21/22 «Колорадо» с Нэтаном Маккинноном в составе. Именно канадец — главный конкурент российского супербомбардира в битве за «Арт Росс Трофи», награду самому результативному хоккеисту регулярного чемпионата.
Игра в солнечной Тампе началось с гола «Эвеланш», в котором Маккиннон поучаствовал передачей. Впрочем, Кучеров ответил еще до перерыва, расстреляв финского вратаря Юстуса Аннунена из правого круга вбрасывания.
Маккиннон в этом матче успел получить шайбой в лицо и еще одним пасом помог «Лавинам» снова выйти вперед, но остановить Кучерова ему оказалось не под силу. В третьей двадцатиминутке Никита все решил — отдал голевую на Стивена Стэмкоса и вскоре положил победную шайбу, когда игроки «Колорадо» каким-то образом умудрились забыть его у своих ворот в полном одиночестве.
«Тампа» победила со счетом 6:3, Кучеров выиграл личную дуэль у Маккиннона 3:2, а в их бомбардирском споре счет теперь 93:89. Вся борьба здесь еще впереди!