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10:55 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» обыграла «Аризону» в матче НХЛ. Вратаря Кочеткова признали третьей звездой игры

Голкипер победившей команды отразил 30 бросков.

Каролина
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Источник: Reuters

ТАСС, 17 февраля. «Каролина» победила «Аризону» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Мартинук (1-я минута), Джейлен Чатфилд (5), Сет Джарвис (27), Теуво Терявяйнен (38) и Майкл Бантинг (45). У проигравших отличился Дилан Гюнтер (15). Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 30 бросков из 31 и был признан третьей звездой игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мартинук забросил шайбу на 16-й секунде встречи. Это шестой результат в истории «Каролины», в апреле 2013 года столько же времени для взятия ворот после стартового вбрасывания потребовалось российскому нападающему Александру Семину. Автором самой быстрой шайбы в истории «Каролины» является Шейн Уиллз, который в ноябре 2000 года отличился на девятой секунде игры.

«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 67 очков в 53 матчах. «Аризона» располагается на седьмой позиции Центрального дивизиона с 50 очками после 53 игр. В следующем матче «Каролина» встретится на выезде с «Вегасом» 18 февраля. «Аризона» на следующий день сыграет в гостях против «Колорадо».

Аризона
1:5
1:2, 0:2, 0:1
Каролина
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