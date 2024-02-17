«Каролина» обыграла «Аризону» в матче НХЛ. Вратаря Кочеткова признали третьей звездой игры
Голкипер победившей команды отразил 30 бросков.
Голкипер победившей команды отразил 30 бросков.
ТАСС, 17 февраля. «Каролина» победила «Аризону» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Мартинук (1-я минута), Джейлен Чатфилд (5), Сет Джарвис (27), Теуво Терявяйнен (38) и Майкл Бантинг (45). У проигравших отличился Дилан Гюнтер (15). Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 30 бросков из 31 и был признан третьей звездой игры.
Мартинук забросил шайбу на 16-й секунде встречи. Это шестой результат в истории «Каролины», в апреле 2013 года столько же времени для взятия ворот после стартового вбрасывания потребовалось российскому нападающему Александру Семину. Автором самой быстрой шайбы в истории «Каролины» является Шейн Уиллз, который в ноябре 2000 года отличился на девятой секунде игры.
«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 67 очков в 53 матчах. «Аризона» располагается на седьмой позиции Центрального дивизиона с 50 очками после 53 игр. В следующем матче «Каролина» встретится на выезде с «Вегасом» 18 февраля. «Аризона» на следующий день сыграет в гостях против «Колорадо».