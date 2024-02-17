«Каролина» обыграла «Аризону» в матче НХЛ. Вратаря Кочеткова признали третьей звездой игры

ТАСС, 17 февраля. «Каролина» победила «Аризону» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Мартинук (1-я минута), Джейлен Чатфилд (5), Сет Джарвис (27), Теуво Терявяйнен (38) и Майкл Бантинг (45). У проигравших отличился Дилан Гюнтер (15). Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 30 бросков из 31 и был признан третьей звездой игры.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oGkUj72740Y?si=V49T5K84SThnfQdv" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мартинук забросил шайбу на 16-й секунде встречи. Это шестой результат в истории «Каролины», в апреле 2013 года столько же времени для взятия ворот после стартового вбрасывания потребовалось российскому нападающему Александру Семину. Автором самой быстрой шайбы в истории «Каролины» является Шейн Уиллз, который в ноябре 2000 года отличился на девятой секунде игры.