У Артемия Панарина и Алисы Знарок родился второй сын

Источник: MSG NETWORKS

Как отмечает источник, супруга Панарина и новорожденный ребёнок чувствуют себя хорошо. В январе 2023 года стало известно о рождении первого ребёнка в семье Панариных — сына Луки.

Напомним, в нынешнем сезоне Панарин принял участие в 54 матчах в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», отметившись 71 (31+40) результативным действием при показателе полезности «+2». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 644 встречи и 732 (247+485) очка.