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20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

У Артемия Панарина и Алисы Знарок родился второй сын

В семье 32-летнего российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарины и Алисы Знарок — пополнение. У них родился второй сын, сообщает «Матч ТВ».

Рейнджерс
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Источник: MSG NETWORKS

Как отмечает источник, супруга Панарина и новорожденный ребёнок чувствуют себя хорошо. В январе 2023 года стало известно о рождении первого ребёнка в семье Панариных — сына Луки.

Напомним, в нынешнем сезоне Панарин принял участие в 54 матчах в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», отметившись 71 (31+40) результативным действием при показателе полезности «+2». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 644 встречи и 732 (247+485) очка.

Контракт 32-летнего российского нападающего с «Нью-Йорк Рейнджерс» на общую сумму в $ 81,5 млн ($ 11,64 млн) рассчитан до 2026 года.

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