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21:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанат в спешке упал с лестницы, чтобы сделать селфи с Овечкиным. Александр не отказал ему

Один из болельщиков «Вашингтон Кэпиталз», Стив Медейрос, рассказал забавную историю своего селфи с 38-летним российским нападающим «столичных» Александром Овечкиным. Об этом информирует Russian Machine Never Breaks.

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Источник: RUSSIAN MACHINE NEVER BREAKS

«Как я оказался на арене? Лучший друг моего тестя, Крис Дюпон, знаком с помощником главного тренера Скоттом Алленом. Он потрясающий человек. Именно благодаря нему я получил такую возможность. Увидев Александра на арене, я побежал догонять его, пока он не ушёл. Тогда-то и произошла неприятная ситуация.

Я полетел вниз по лестнице, споткнулся и упал по меньшей мере с дюжины ступенек. Но я смог подняться самостоятельно уже внизу, и тогда другой болельщик сказал: “Чувак, у тебя течёт кровь”. Я сказал: “Разберёмся с этим потом”. У подтрибунного помещения я увидел Ови. Он подождал меня, сказав, что у меня идёт кровь, я лишь улыбнулся и сделал снимок. Александр был очень мил.

Я растерялся и забыл попросить его оставить автограф на майке, но ничего. Фотография получилась потрясающей», — подытожил свой рассказ Медейрос.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 49 матчах в составе «Вашингтон Кэпиталз», в которых отметился 37 (14+23) результативными действиями при показателе полезности «-17».

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