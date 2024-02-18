Гол Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» победить лидера Восточной конференции «Бостон»

Основное время завершилось со счетом 4:4. В составе «Брюинз» дублем отметился нападающий Джеймс ван Римсдайк. Еще по голу на свой счет записали форварды Энтони Ришар и Трент Фредерик. За «Кингз» забили защитники Мэтт Рой и Владислав Гавриков, а также нападающие Алекс Лаферьери Анже Копитар. Победную шайбу за 27 секунд до окончания овертайма забросил защитник «королей» Брандт Кларк.