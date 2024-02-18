Гол Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» победить лидера Восточной конференции «Бостон»
«Лос-Анджелес» одержал гостевую победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Лос-Анджелес
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«Лос-Анджелес» одержал гостевую победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Основное время завершилось со счетом 4:4. В составе «Брюинз» дублем отметился нападающий Джеймс ван Римсдайк. Еще по голу на свой счет записали форварды Энтони Ришар и Трент Фредерик. За «Кингз» забили защитники Мэтт Рой и Владислав Гавриков, а также нападающие Алекс Лаферьери Анже Копитар. Победную шайбу за 27 секунд до окончания овертайма забросил защитник «королей» Брандт Кларк.
«Лос-Анджелес» набрал 62 очка в 52-х играх и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Бостон» лидирует на Востоке, имея в своем активе 75 очков после 55 матчей.