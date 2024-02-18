Овечкин прервал шестиматчевую голевую серию в НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» отметился передачей в матче с «Монреалем».
ТАСС, 18 февраля. «Вашингтон» обыграл «Монреаль» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Манта (4-я минута), Ти Джей Оши (11), Сонни Милано (44) и Алексей Протас (52). У проигравших отличились Арбер Джекай (6), Алекс Ньюхук (37) и Ник Сузуки (50).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу, но не сумел продлить шестиматчевую голевую серию. Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 836 голами, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).
«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 56 очков в 53 матчах. «Монреаль» идет седьмым в Атлантическом дивизионе с 52 очками после 55 игр. В следующем матче «Вашингтон» примет «Нью-Джерси» 21 февраля. «Монреаль» днем позднее сыграет на своей площадке против «Баффало».
В других матчах игрового дня «Миннесота» дома уступила «Баффало» (2:3 ОТ), у хозяев передачей отметился нападающий Кирилл Капризов. «Тампа» на своей площадке разгромно уступила «Флориде» (2:9), у проигравшей команды результативный пас на счету форварда Никиты Кучерова. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 бросков из 22 и был заменен после второго периода.
«Детройт» в гостях разгромил «Калгари» (5:0), «Нэшвилл» на выезде обыграл «Сент-Луис» (5:2), «Торонто» в родных стенах одержал крупную победу над «Анахаймом» (9:2). В составе канадской команды три шайбы забросил Остон Мэттьюс, американец стал первым игроком НХЛ в XXI веке, который оформил шесть хет-триков по ходу одного сезона. «Чикаго» дома победил «Оттаву» (3:2), в составе проигравших результативной передачей отметился форвард Владимир Тарасенко. «Эдмонтон» в гостях обыграл «Даллас» (4:3 ОТ).