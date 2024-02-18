Овечкин прервал шестиматчевую голевую серию в НХЛ

ТАСС, 18 февраля. «Вашингтон» обыграл «Монреаль» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 19, 18.02.2024, 3:00 Монреаль 3 Вашингтон 4

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Манта (4-я минута), Ти Джей Оши (11), Сонни Милано (44) и Алексей Протас (52). У проигравших отличились Арбер Джекай (6), Алекс Ньюхук (37) и Ник Сузуки (50).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу, но не сумел продлить шестиматчевую голевую серию. Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 836 голами, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240523&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 56 очков в 53 матчах. «Монреаль» идет седьмым в Атлантическом дивизионе с 52 очками после 55 игр. В следующем матче «Вашингтон» примет «Нью-Джерси» 21 февраля. «Монреаль» днем позднее сыграет на своей площадке против «Баффало».

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 19, 18.02.2024, 1:00 Тампа-Бэй 2 Флорида 9

В других матчах игрового дня «Миннесота» дома уступила «Баффало» (2:3 ОТ), у хозяев передачей отметился нападающий Кирилл Капризов. «Тампа» на своей площадке разгромно уступила «Флориде» (2:9), у проигравшей команды результативный пас на счету форварда Никиты Кучерова. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 бросков из 22 и был заменен после второго периода.