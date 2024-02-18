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11:30 (мск), источник: Sport24

Русские провалились во флоридском дерби! Василевский получил 6 шайб, Кучеров был худшим по полезности

Зато Бобровский был на высоте.

Тампа-Бэй
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Источник: AP 2023

Флоридское дерби между «Молниями» и «Пантерами» получилось необычным, странным и очень результативным. «Тампа», которой очки нужны как воздух, чтобы продолжать борьбу за плей-офф, смогла забить уже на 24-й секунде, но затем пропустила четыре шайбы подряд и на первый перерыв ушла, имея очень непростую задачу. В атаке у «Тампы» почти ничего не получалось, а в собственной зоне хоккеисты «Лайтнинг» на удивление часто ошибались. Голкипер «Молний» Андрей Василевский явно был не в своей тарелке и не мог рассчитывать на помощь партнеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это был день соперника, а не наш. Сколько раз мы собираемся пропускать по 9 голов за матч? Наверное, раз в год», — сказал нападающий «Молний» Брэндон Хэгел.

Василевский пропустил 6 голов после 22 бросков и на третий период был заменен — вместо него вышел Юнас Юханссон, пустивший трижды после 8 выстрелов. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров отметился одним голевым пасом, но заработал «-4» по показателю полезности, став худшим в команде (вместе с Брэйденом Пойнтом).

«Соперник нас просто обогнал. Они выигрывали единоборства, были быстрее, успевали к шайбе и лучше играли в спецбригадах. А мы, чем больше старались, тем хуже получалось», — отметил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Флорида» же забивала на любой вкус и цвет. С 23 декабря «Пантеры» одержали 18 побед и набрали 38 очков — это лучший результат в лиге за этот отрезок, который принес команде Сергея Бобровского лидерство в Атлантическом дивизионе.

«Лично я бывал по обе стороны в таких матчах. Мы и сами громили соперников с подобным счетом, и вот теперь проиграли. Ответ тут может быть только один — следующий матч. В понедельник мы играем с “Оттавой”, и уже тут будет ясно, где мы находимся», — сказал капитан команды Стивен Стэмкос.

Автор: Максим Замятин

Тампа-Бэй
2:9
1:4, 0:2, 1:3
Флорида
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