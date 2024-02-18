Овечкин победил в хоккейной Мекке! Русский снайпер набирает очки 8 матчей подряд и приближается к канадской легенде

Матч «Столичных» в Монреале был одной из последних реальных возможностей для команды Александра Овечкина не опуститься окончательно на дно турнирной таблицы и сохранить хотя бы математические шансы на плей-офф. В шести предыдущих встречах «Вашингтон» проиграл пять раз, а сам Овечкин выдал и голевую серию, и очки набрал исправно. И капитан «Вашингтона», и сам «Монреаль» очень весело играют друг с другом, что и подтвердилось в очередной раз.

Команды задорно провели первый период, в котором счет открыл возродивший свою игру Тони Манта. Полторы минуты спустя «Монреаль» восстановил равновесие, но пять минут спустя Овечкин и Дилан Строум здорово разыграли большинство, завершившееся шайбой Ти Джея Оши. Заработанный балл за результативность продлил серию Овечкина до 8 матчей, а для Оши это был 300-й гол в карьере.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240523&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Где, черт возьми, все это было раньше? Гол шедеврален. Первая спецбригада большинства преобразилась и стала эффективной. Если все будет так, как с “Монреалем”, то остается сожалеть, что в регулярном чемпионате нужно сыграть всего-то 30 матчей», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

Забить Овечкину не удалось, но «Вашингтон» смог одержать итоговую победу со счетом 4:3. Отставание «Столичных» от зоны плей-офф составляет 6 очков — дистанция большая, но не безнадежная.

Сам Овечкин, которому снова все начали прочить погоню за снайперским рекордом Гретцки, приблизился к другой канадской легенде — Полу Коффи. Знаменитый защитник «Эдмонтона» идет на 15-м месте в списке лучших бомбардиров всех времен и российский капитан «Вашингтона» отстает от него на 8 очков.

«Мне очень жаль, что наставник команды Спенсер Карбери не выпустил Овечкина сразу же после того, как “Монреаль” заменил вратаря на шестого полевого. Четвертое звено “Вашингтона” все равно сыграло неудачно, получило удаление. Похоже, для них это было неожиданностью — играть в концовке. А так Овечкин мог бы забить в пустые и продлить голевую серию до 7 матчей. Карбс, на кону история!», — сокрушался другой автор RMNB Крис Серулло.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь со вторника на среду — это будет домашняя игра против «Нью-Джерси Дэвилз».