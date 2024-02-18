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10:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» в матче на открытом воздухе

«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ на открытом воздухе.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Нью-Джерси Девилз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии».

Встреча между командами состоялась в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) на «Метлайф Стэдиум» в присутствии 70 328 зрителей и завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) в пользу «Девилз».

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей по дублю оформили Нико Хишир (1-я и 43-я минуты) и Натан Бастиан (38, 59), по одному разу отличились Тайлер Тоффоли (14) и Брендан Смит (37). За «Филадельфию» две шайбы забросил Оуэн Типпетт (28, 39), один раз отличился Ник Силер (50), российский защитник Егор Замула отметился результативной передачей.

«Филадельфия» располагается на третьем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции, набрав 65 очков за 56 матчей. «Нью-Джерси» (60 очков, 54 встречи) идет четвертым в этом же дивизионе.

В воскресенье на «Метлайф Стэдиум» пройдет другой матч «Стадионной серии» — «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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Нью-Джерси
6:3
2:0, 2:2, 2:1
Филадельфия
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