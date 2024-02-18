«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» в матче на открытом воздухе

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Нью-Джерси Девилз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии».

Встреча между командами состоялась в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) на «Метлайф Стэдиум» в присутствии 70 328 зрителей и завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) в пользу «Девилз».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240524&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей по дублю оформили Нико Хишир (1-я и 43-я минуты) и Натан Бастиан (38, 59), по одному разу отличились Тайлер Тоффоли (14) и Брендан Смит (37). За «Филадельфию» две шайбы забросил Оуэн Типпетт (28, 39), один раз отличился Ник Силер (50), российский защитник Егор Замула отметился результативной передачей.

«Филадельфия» располагается на третьем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции, набрав 65 очков за 56 матчей. «Нью-Джерси» (60 очков, 54 встречи) идет четвертым в этом же дивизионе.