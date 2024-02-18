Голевая передача Михеева не спасла «Ванкувер» от поражения от «Виннипега»
Голевая передача Михеева не спасла «Ванкувер» от поражения от «Виннипега».
Голевая передача Михеева не спасла «Ванкувер» от поражения от «Виннипега».
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» на своем льду уступил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) в пользу гостей. В составе «Ванкувера» отличились Ноа Джулсен (21-я минута) и Тайлер Майерс (35), российский форвард команды Илья Михеев отметился результативной передачей. За «Виннипег» дубль оформил Габриэль Виларди (26, 48), по одной шайбе забросили Шон Монахан (30) и Марк Шайфли (50).
«Ванкувер» прервал серию из трех побед и лидирует в таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, имея в своем активе 80 очков в 56 матчах. «Виннипег» (71 очко, 52 матча) выиграл третий матч кряду и идет вторым в Центральном дивизионе на Западе.