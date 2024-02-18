Голевая передача Михеева не спасла «Ванкувер» от поражения от «Виннипега».

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) в пользу гостей. В составе «Ванкувера» отличились Ноа Джулсен (21-я минута) и Тайлер Майерс (35), российский форвард команды Илья Михеев отметился результативной передачей. За «Виннипег» дубль оформил Габриэль Виларди (26, 48), по одной шайбе забросили Шон Монахан (30) и Марк Шайфли (50).