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10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голевая передача Михеева не спасла «Ванкувер» от поражения от «Виннипега»

Голевая передача Михеева не спасла «Ванкувер» от поражения от «Виннипега».

Ванкувер
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Источник: Reuters

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» на своем льду уступил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) в пользу гостей. В составе «Ванкувера» отличились Ноа Джулсен (21-я минута) и Тайлер Майерс (35), российский форвард команды Илья Михеев отметился результативной передачей. За «Виннипег» дубль оформил Габриэль Виларди (26, 48), по одной шайбе забросили Шон Монахан (30) и Марк Шайфли (50).

«Ванкувер» прервал серию из трех побед и лидирует в таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, имея в своем активе 80 очков в 56 матчах. «Виннипег» (71 очко, 52 матча) выиграл третий матч кряду и идет вторым в Центральном дивизионе на Западе.

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Ванкувер
2:4
0:0, 2:2, 0:2
Виннипег
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