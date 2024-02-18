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10:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четыре российских хоккеиста «Коламбуса» набрали очки в матче с «Сан-Хосе»

Четыре российских хоккеиста «Коламбуса» набрали очки в матче с «Сан-Хосе».

Сан-Хосе
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Источник: Reuters

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей. В составе «Сан-Хосе» дубль оформил Энтони Дюклер (4-я и 28-я минуты), один раз отличился Фабиан Зеттерлунд (36). За «Коламбус» шайбы забросили Зак Веренски (16), российские форварды Кирилл Марченко (17) и Дмитрий Воронков (28), а также Бун Дженнер (60). Российский нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов записал на свой счет две результативные передачи, один голевой пас отдал российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов.

Вратарь гостей Даниил Тарасов провел матч в запасе. В составе «Сан-Хосе» нападающий Александр Барабанов и защитник Никита Охотюк очков не набрали.

«Коламбус» (44 очка, 53 матча) занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. «Сан-Хосе» (35 очков, 54 игры) располагается на восьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе на Западе.

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3:4
1:2, 2:1, 0:1
Коламбус
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