Четыре российских хоккеиста «Коламбуса» набрали очки в матче с «Сан-Хосе».

Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей. В составе «Сан-Хосе» дубль оформил Энтони Дюклер (4-я и 28-я минуты), один раз отличился Фабиан Зеттерлунд (36). За «Коламбус» шайбы забросили Зак Веренски (16), российские форварды Кирилл Марченко (17) и Дмитрий Воронков (28), а также Бун Дженнер (60). Российский нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов записал на свой счет две результативные передачи, один голевой пас отдал российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов.