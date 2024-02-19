Десятки тысяч американцев вживую увидели триумф русского супербомбардира! У Панарина эпичный гол под открытым небом

Воскресный матч против «Айлендерс» был особенным для форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина особенным по нескольким причинам:

это было первое нью-йоркское дерби в сезоне;

Хлебушек впервые вышел на лед в официальной встрече после рождения второго сына;

в рамках «Зимней классики» встреча прошла на открытом воздухе, на арене, вмещающей 82 500 зрителей.

Российские болельщики готовились также к дуэли вратарей — Ильи Сорокина против Игоря Шестеркина. Впрочем, наши голкиперы дружат, а значит особо принципиальной она получиться не могла. Это до стартового вбрасывания забавной историей подтверждал страж ворот «Островитян»:

«Игорь предложил нарисовать лица на масках друг друга. Он нанесет на свою маску мое лицо, а я его. Он пошутил, и я ответил, что не буду этого делать». Илья Сорокин голкипер "Нью-Йорк Айлендерс"

Да и само нью-йоркское противостояние получилось праздником скорее для полевых игроков, но никак не для вратарей — за 60 с небольшим минут в нем было заброшено сразу 11 шайб.

Уже в первом периоде соперники соорудили на двоих 25 бросков в створ, «Айлендерс» по этому показателю были впереди 18−7 и заслуженно получили комфортное преимущество в счете к перерыву — 3:1. Активнее они угрожали воротам соперника и во втором игровом отрезке, но «Рейнджерс» не намерены были сдаваться просто так и дублем Винстента Трочека интригу вернули.

Первый из голов американца изначально абсолютно все записали на счет Панарина, но оказалось, что последним шайбы коснулся именно Трочек.

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Панарин же в третьей двадцатиминутке оформил ассистентский дубль — теперь его бросок с позиции защитника подкорректировал Крис Крайдер.

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Между двумя голевыми передачами лучшего бомбардира «синерубашенчников» вклинился гол российского защитника «Айлендерс». Казалось, что атака номинальных хозяев закончилась для Александра Романова после силового приема в углу площадки, но он смог подняться на ноги и замкнуть дальнюю штангу, отличившись в 6-й раз в сезоне — столько же голов у оборонца было за три прошлых сезона в НХЛ.

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Впрочем, победу «Островитянам» внук Зинэтулы Билялетдинова принести не смог — за полторы минуты до конца основного времени «Рейнджеры» отыгрались, а на первых же секундах овертайма Панарин занес победный гол. Артемий уложил на лед Сорокина и защитника, рамка оказалась сдвинутой, но шайба пересекла линию и взятие ворот засчитали. Эпичная развязка!

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«Рейнджерс» выиграли в 7-й раз подряд и продолжили борьбу за победу в регулярном чемпионате. Панарин же уже абсолютно точно станет лучшим бомбардиром своего клуба — у Хлебушка 74 очка, в активе его ближайшего преследователя Мики Зибанежада лишь 52. Ждем от молодого отца первой результативной сотни в карьере!