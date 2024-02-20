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01:31 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Миннесоты» Капризов набрал шесть очков в матче НХЛ с «Ванкувером»

ТАСС, 20 февраля. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил три шайбы и сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувером». Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 10:7.

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Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в составе «Миннесоты» отметились Юэль Эрикссон Эк (20, 41, 42-я минуты), Мэттью Болди (32), Матс Цукарелло (40), Капризов (42, 46, 60), Марко Росси (45) и Юнас Бродин (59). У проигравших отличились Иэн Коул (3), Джей Ти Миллер (14, 30, 35), Элиас Петтерссон (26), Никита Задоров (49) и Брок Босер (58).

Капризов в 48 матчах текущего сезона набрал 57 (23 заброшенные шайбы + 34 результативные передачи) очков. Российский защитник Задоров забросил третью шайбу в текущем чемпионате.

«Миннесота» после 55 матчей набрала 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Ванкувер» с 80 очками в 57 играх располагается на первой строчке в Тихоокеанском дивизионе и в общей таблице НХЛ. В следующем матче «Миннесота» на выезде сыграет с «Виннипегом», «Ванкувер» в гостях встретится с «Колорадо». Встречи пройдут в ночь на 21 февраля по московскому времени.

В других матчах «Бостон» со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл «Даллас», «Анахайм» победил «Баффало» (4:3), «Торонто» оказался сильнее «Сент-Луиса» (4:2). Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 бросков, нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голом.

Миннесота
10:7
1:2, 2:3, 7:2
Ванкувер
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