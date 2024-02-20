Нападающий «Миннесоты» Капризов набрал шесть очков в матче НХЛ с «Ванкувером»

«Миннесота» после 55 матчей набрала 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Ванкувер» с 80 очками в 57 играх располагается на первой строчке в Тихоокеанском дивизионе и в общей таблице НХЛ. В следующем матче «Миннесота» на выезде сыграет с «Виннипегом», «Ванкувер» в гостях встретится с «Колорадо». Встречи пройдут в ночь на 21 февраля по московскому времени.