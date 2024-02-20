Хет-трик и шесть очков за матч: Капризов устроил безумие в США

Знаменитая хоккейная цитата «В Голливуде до такого додуматься не смогли» была произнесена в далеком 2008-м в адрес Ильи Ковальчука и его золотого гола на чемпионате мира, но с годами плотно осела в устах российских болельщиков и по сей день применяется во многих удивительных и невероятных эпизодах. Матч, который выдали сегодня «Миннесота Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, стал очередным поводом вспомнить крылатое высказывание Романа Скворцова. Но теперь его цитату можно немного перефразировать: «В Голливуде до такого додуматься не смогли, а вот в Сент-Поле придумали и не такое чудо».

У местной «Миннесоты» неспроста прозвище «Уайлд». Или в простонародье — «дикари». С этим клубом постоянно связаны какие-то поистине безумные и невероятные явления и события. Но произошедшее в матче с «Кэнакс» переплюнуло самые сумасшедшие ожидания. Хотя их-то как раз вряд ли кто-то предсказывал. «Ванкувер» вполне уверенно идет в лидерах сезона НХЛ, «Миннесота» же не теряет надежд ворваться в зону плей-офф и в последних играх свои очки забирает. Обе команды демонстрируют результативный хоккей, но чтобы настолько…

17 — столько шайб на двоих забросили команды в заключительной очной встрече регулярного сезона. Для понимания: в предыдущих двух матчах «Уайлд» и «Кэнакс» забросили суммарно всего четыре шайбы. «Что-то дикое»— этими двумя словами пресс-служба НХЛ озаглавила прошедший матч.

По итогам первых двух периодов сегодняшнего безумия в Сент-Поле победитель матча, казалось, был ясен: «Ванкувер» вел со счетом 5:3 (а в моменте — 4:1) и имел весомое преимущество по броскам в створ. Однако в третьей 20-минутке ход встречи перевернулся так, что с ума сошли все: тренеры, игроки, болельщики, комментаторы и журналисты. Всего за пять минут с момента вбрасывания после второго перерыва «Миннесота» забросила пять шайб подряд, затем дважды пропустила, но впоследствии отличилась еще два раза. «Уайлд» не просто установили новый рекорд франшизы по голам в чужие ворота за один матч, но и мгновенно увеличили его. 10 шайб — так много «дикари» не забивали никогда.

Кроме того, по хет-трику оформили сразу три хоккеиста! Сперва «трешкой» отличился один из главных снайперов «Ванкувера» Джей Ти Миллер.

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Затем кепки на лед арены «Эксел Энерджи-центр» полетели в честь Йоэля Эрикссона Эка.

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Ну, а под самый занавес встречи той же похвалы удостоился и Кирилл Капризов. Для российского супербомбардира этот хет-трик стал уже вторым в сезоне (первый случился менее месяца назад в матче с «Каролиной») и четвертым в карьере в чемпионатах НХЛ (пятым — с учетом плей-офф).

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Вместе с классическим хет-триком Капризов оформил и ассистентский хет-трик. 3 гола, 3 передачи, 6 набранных очков — так много в карьере россиянина не было никогда. Ни в КХЛ, ни в НХЛ. Сегодня же Кирилл переписал как свою личную историю, так и всего российского хоккея. Ранее до звезды «Миннесоты» минимум шесть очков за один матч чемпионата НХЛ удалось набрать только Сергею Макарову (в февральском матче 1990 года против «Эдмонтона» новичок «Калгари» набрал аж 7 баллов, что остается абсолютным рекордом среди россиян) и Никите Кучерову (в текущем розыгрыше «регулярки» лидер «Тампы» казнил «Каролину», забросив две шайбы и сделав четыре голевые передачи). Все. Более никому из россиян такое достижение еще не покорялось. Хотя было огромное множество случаев, когда набирали по 5 баллов.

Вместе с Капризов 6 очков в матче с «Ванкувером» набрал и Эрикссон Эк (те же 3+3). Оба повторили рекорд франшизы по числу результативных действий, который прежде принадлежал Мариану Габорику. Четыре очка из шести Кирилл набрал в третьей 20-минутке и стал вторым в истории «Уайлд» игроком после Кевина Фиалы, кому удалось столь результативно провести один период. Также российский нападающий повторил собственный же клубный рекорд по голам в одном периоде — 13 марта 2021 года в матче с «Аризоной» россиянин тоже оформил хет-трик в ходе одной 20-минутки.

Игра Капризова радует с каждым матчем. Когда он получил травму накануне Нового года, было опасение, что свою форму российский форвард наберет только ближе к плей-офф, который может пройти без «Миннесоты». Однако эти опасения оказались напрасными: после возвращения Кирилл провел 14 матчей и набрал за этот отрезок 23 очка (10+13). Фантастика! Подобные цифры все привыкли видеть от Коннора Макдэвида, но уроженец Новокузнецка тоже способен творить безумные вещи.