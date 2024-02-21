Овечкин уничтожает всех на своем пути! Великий русский снайпер зарядил дубль — рекорд Гретцки все ближе и ближе

«Вашингтон» вернулся на домашнюю арену после непростой победы в гостях над «Монреалем» (4:3). В целом, февраль команде Александра Овечкина не слишком удался: в предыдущих 10 матчах «Столичные» одержали только 2 победы, но в последних пяти играх был продемонстрирован, возможно, самый стабильный и внятный хоккей в сезоне. Значение домашнего поединка против «Нью-Джерси» было огромным, поскольку именно «Дьяволы» расположились строчкой выше, чем «Вашингтон», и отрыв «Дэвилз» в четыре очка важно было сократить.

Заряженность на результат была продемонстрирована «Кэпами» уже на первой минуте, когда Коннор Макмайкл при поддержке Алексея Протаса открыл счет. «Вашингтон» не сумел сохранить это преимущество, но во втором периоде тот же Макмайкл забросил свою вторую шайбу и довел личный счет голов в сезоне до 10, а затем сказали свое слово и лидеры хозяев.

На старте третьего периода отличился лучший снайпер «Столичных» Дилан Строум (21 гол), которому ассистировал Александр Овечкин (25 передач). Четыре минуты спустя русский снайпер отличился самостоятельно, хитро запустив шайбу кистевым броском из скопления хоккеистов. Это был 15-й гол Овечкина в сезоне.

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Ну, а на последней минуте Ови оформил дубль, причем это не был гол в пустые ворота, как можно было бы подумать. Разница в счете составляла три шайбы, и менять голкипера Нико Доуса тренерскому штабу Линди Раффа смысла не имело, что не помешало Александру уверенно реализовать большинство.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240548&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У Овечкина теперь 16 голов в сезоне и 8 шайб в последних 8 матчах. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось 57 голов, но, что куда важнее, россиянин смог поймать уверенность в своих силах, которой так не хватало в первой половине сезона. Тройка Овечкина была результативна, хотя хоккеисты «Нью-Джерси» всеми силами пытались «задушить» лидеров соперника.

«Лично я никогда не сомневался насчет Овечкина. Таким способом вселенная расплачивается с ним за четыре месяца плохой игры. Давайте наслаждаться нынешней игрой», — отметил автор Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.

До матча против «Нью-Джерси» аналитики портала MoneyPuck давали «Вашингтону» всего 3,4% шансов на попадание в плей-офф. У Овечкина и компании пятый по сложности оставшийся график матчей в лиге, но когда Ови играет так, как он сыграл против «Дьяволов», возможно практически все.

Следующие два матча «Вашингтон» проведет на юге: «Столичным» необходимо съездить в гости к «Тампе» и «Флориде».