Текущие события
Хоккей. НХЛ
овертайм
Эдмонтон
Бостон
55
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Коламбус
47
Хоккей. НХЛ
06:00
Аризона
Торонто
36
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Филадельфия
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Баффало
23
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Лада
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Северсталь
Хоккей. КХЛ
21.02
Ак Барс
Локомотив
24
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Анахайм
Коламбус
47
06:00
Аризона
Торонто
36
03:30
Чикаго
Филадельфия
13
03:00
Монреаль
Баффало
23
21.02
Лос-Анджелес
Коламбус
51
21.02
Вегас
Нэшвилл
35
21.02
Колорадо
Ванкувер
31
21.02
Виннипег
Миннесота
63
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Остон Мэттьюс установил новый рекорд НХЛ, побив собственное же достижение

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

В ходе первого периода гости впереди — 2:0.

Автором второй шайбы «кленовых листьев» стал нападающий Остон Мэттьюс, для которого этот гол стал 50-м в нынешнем сезоне. 26-летний форвард стал первым хоккеистом в текущей регулярке НХЛ, кто смог добраться до этой отметки. Ближайший преследователь Мэттьюса в снайперской гонке — нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт — отстаёт теперь уже на 11 точных бросков.

Примечательно, что Остон установил новый рекорд НХЛ, став самым быстрым игроком в лиги, родившимся в США, по скорости достижения 50 шайб в регулярке. Мэттьюсу хватило всего 54 матча, чтобы достичь этой отметки. Прежнее достижение (62 матча) принадлежало ему же и было установлено два года назад. Также в сезоне-1992/1993 50 голов за 62 матча забил и Кевин Стивенс.

 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь