Овечкин продлил серию с набранными очками до 10 матчей
Российский нападающий «Вашингтона» отметился результативной передачей в победной игре против «Тампы».
Российский нападающий «Вашингтона» отметился результативной передачей в победной игре против «Тампы».
ТАСС, 23 февраля. «Вашингтон» на выезде со счетом 5:3 обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хокккейной лиги (НХЛ).
В составе «Вашингтона» шайбы забросили Николя Обе-Кубель (3-я минута), Коннор Макмайкл (17, 59), Энтони Манта (33), Расмус Сандин (56). У «Тампы» отличились Брендон Хэйгл (30), Николас Пол (43) и Тайлер Мотт (44).
Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей и продлил свою серию с набранными очками до 10 матчей. На счету россиянина 42 очка (16 шайб + 26 передач) в 52 играх сезона. Форвард «Тампы» Никита Кучеров также отметился голевой передачей, его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков из 23.
«Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала 60 очков в 55 матчах. «Тампа» — пятая в Атлантическом дивизионе с 65 очками после 58 встреч. В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Флоридой» в ночь на 25 февраля по московскому времени, «Тампа» вечером 24 февраля по московскому времени в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».