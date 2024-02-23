Овечкин продлил серию с набранными очками до 10 матчей

ТАСС, 23 февраля. «Вашингтон» на выезде со счетом 5:3 обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хокккейной лиги (НХЛ).

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Николя Обе-Кубель (3-я минута), Коннор Макмайкл (17, 59), Энтони Манта (33), Расмус Сандин (56). У «Тампы» отличились Брендон Хэйгл (30), Николас Пол (43) и Тайлер Мотт (44).

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей и продлил свою серию с набранными очками до 10 матчей. На счету россиянина 42 очка (16 шайб + 26 передач) в 52 играх сезона. Форвард «Тампы» Никита Кучеров также отметился голевой передачей, его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков из 23.